(محمد اشرف گنائی)
جموں، سری نگر : جموں و کشمیر میں گزشتہ دو روز کی ریکارڈ بارشوں نے تباہی مچادی ہے، جس کے نتیجے میں مختلف واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر افراد ماتا ویشنودیو یاترا کے راستے پر پیش آنے والی خوفناک لینڈ سلائیڈ کے شکار ہوئے۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق جموں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 380 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو 1910 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ بارشوں کے سبب تقریباً تمام بڑی ندیاں اور دریائے توی، چناب، اوجھ، راوی اور بسنترا خطرے کے نشان سے کئی فٹ اوپر بہتے رہے۔ اگرچہ بدھ کی صبح بارش رکنے کے بعد پانی اترنا شروع ہوا لیکن متعدد علاقے اب بھی زیرِ آب ہیں۔
دس ہزار سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا
انتظامیہ کے مطابق 10 ہزار سے زائد افراد کو نچلے علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ جموں توی اور دیگر آبی ذخائر کے خطرناک حد تک بڑھنے سے جموں، کٹھوعہ، ادھمپور، سانبہ اور ریاسی سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ جموں شہر کے گاندھی نگر، نانک نگر، ڈوگرا چوک، بٹھنڈی، چھتہ ایگریکلچرل یونیورسٹی اور ریلوے اسٹیشن کے اطراف شدید سیلابی صورتحال رہی، جہاں سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی تھیں اور درجنوں گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں۔
طیارے، ہیلی کاپٹر اور ایک چنوک امدادی کارروائیوں میں مصروف
کٹھوعہ ضلع میں راوی، اوجھ اور ترناہ ندیوں نے تباہی مچائی، مکانات اور مویشی پانی کی نذر ہوگئے۔ سانبہ میں بسنترا اور دیوک دریاؤں کے پشتے ٹوٹ گئے جس سے کھیت کھلیان بھی برباد ہوگئے۔ ادھمپور میں لینڈ سلائیڈ اور فلیش فلڈز سے شاہراہیں بند اور پل تباہ ہوئے جب کہ ریاسی کے دیہی علاقے ندی نالوں میں طغیانی کے سبب کٹ گئے۔ ریلیف اور ریسکیو آپریشن کے لیے فضائیہ نے بھی کمر کس لی ہے۔ 22 ٹن سامان سی-130 اور آئی ایل-76 طیاروں کے ذریعے جموں پہنچایا گیا۔ چھ ایم آئی-17 ہیلی کاپٹر اور ایک چنوک بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔
ویشنودیوی لینڈ سلائڈنگ، اندراپرستھ بھوجنالیہ کے قریب 34 افراد ہلاک
خبر کے مطابق اب تک 90 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا جاچکا ہے جب کہ متاثرہ مقامات پر پینے کا پانی اور کھانے کے پیکٹ فضائی راستے سے گرائے جا رہے ہیں۔ ویشنودیوی یاترا ریاسی ضلع میں لینڈ سلائیڈ کے باعث دوسرے روز بھی معطل رہی۔ منگل سہ پہر قریب تین بجے ارادھ کواری کے قریب اندراپرستھ بھوجنالیہ کے پاس مٹی کا تودہ گرنے سے 34 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ ریسکیو ٹیمیں اب بھی ملبہ ہٹا کر زندہ بچ جانے والوں کو ڈھونڈنے میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب ڈوڈہ ضلع میں بارش اور زمین کھسکنے سے مزید چار افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں تین خواتین شامل ہیں۔ جموں-سرینگر قومی شاہراہ سمیت درجنوں سڑکیں اب بھی بند پڑی ہیں۔