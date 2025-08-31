ڈی سی پلوامہ کو باوقار بھارت رتن ڈاکٹر بی آر امبیڈکر ایوارڈ سے نوازا گیا

پلوامہ : ڈی سی پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم کو باوقار بھارت رتن ڈاکٹر بی آر امبیڈکر ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا ہے۔ ایوارڈ کی تقریب سرینگر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں منعقد ہوئی جس میں جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور مرکزی وزیر مملکت برائے سماجی انصاف اور امپاورمنٹ رام داس اٹھاولے نے شرکت کی۔
یہ ایوارڈ ڈاکٹر قیوم کی معاشرے میں نمایاں خدمات اور عوامی خدمت کو مدنظر رکھتے ہوئے دیا گیا ہے۔ بحیثیت ڈی سی پلوامہ ڈاکٹر قیوم نے ضلع میں کمیونٹی کی ترقی اور سماجی بہبود کو فروغ دینے کے مقصد سے مختلف اقدامات کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی کوششوں کا پلوامہ میں بہت سے لوگوں کی زندگیوں پر مثبت اثر پڑا ہے، اور یہ ایوارڈ ان کی محنت اور عزم کا ثبوت ہے۔
ڈاکٹر قیوم مختلف پروگراموں کے ذریعے مقامی کمیونٹی کے ساتھ منسلک رہے ہیں جیسے وکست بھارت سنکلپ یاترا، جس کا مقصد سرکاری اسکیموں اور کمیونٹی کی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ وہ صحت کی دیکھ بھال کے منصوبوں کی پیشرفت کا جائزہ لینے اور طبی سہولیات کا معائنہ کرنے سمیت خطے میں صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بحیثیت ڈی سی پلوامہ، ڈاکٹر قیوم نے ضلع میں کمیونٹی کی ترقی اور سماجی بہبود کو فروغ دینے کے مقصد سے مختلف اقدامات کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔