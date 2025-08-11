ETV Bharat / jammu-and-kashmir

بانڈی پورہ میں چھوٹا امرناتھ یاترا کا آغاز - CHOTTA AMARNATH YATRA

بانڈی پورہ میں چھوٹا امرناتھ یاترا شروع ہو گئی ہے۔ انتظامیہ نے 70 یاتریوں کے ایک گروپ کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔

بانڈی پورہ میں چھوٹا امرناتھ یاترا کا آغاز
بانڈی پورہ میں چھوٹا امرناتھ یاترا کا آغاز (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 11, 2025 at 9:32 PM IST

بانڈی پورہ میں چھوٹا امرناتھ یاترا کا آغاز (ای ٹی وی بھارت)

بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں درجنوں یاتریوں پر مشتمل ’’چھوٹا امرناتھ یاترا‘‘ کے پہلے قافلے کو روانہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ، اندو کنول چب نے ایس ایس پی بانڈی پورہ کے ہمراہ یاتریوں کے قافلے کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یاترا میں مختلف علاقوں سے آئے شردھالوؤں نے شرکت کی۔

یاترا کے آرگنائزر اوپیندر کول نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’اس سال انتظامیہ نے جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ ریاست سے باہر کے تقریباً 70 زائرین کے ایک گروپ کو یاترا کی اجازت دی ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ اس یاترا میں مقامی کشمیری پنڈتوں کے علاوہ باہر سے آئے شردھالو بھی شرکت کرتے ہیں۔

اس یاترا قریب 15 کلومیٹر طویل پیدل سفر ضلع کے کلوشہ نامی علاقے سے شروع ہوتا ہے، جہاں ڈپٹی کمشنر نے یاتریوں کو ارن، درد پورہ کی جانب ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ مقامی شردھالوؤں کے مطابق ’’یہ یاترا کا ابتدائی پڑاؤ ہے، جہاں سے یاتری سمتھن سے ہوتے ہوئے ارن کے گھنے جنگلات میں واقع چھوٹے امرناتھ کی پوتر گپھا تک پیدل سفر کرتے ہیں۔‘‘

اوپیندر کول نے یاترا کے ہموار انعقاد کے لیے تمام ضروری انتظامات کرنے پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا، ’’ہم پوتر گپھا تک پہنچنے کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ انتظامیہ نے سفر کے دوران یاتریوں کی سبھی ضروری کا خیال رکھا تھا اور سیکورٹی سمیت دیگر ضروری انتظامات کیے ہیں۔‘‘

ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ ’’یاتریوں کے ہموار سفر کے لیے پہلے ہی تیاریاں مکمل کی گئی تھیں۔ انتظامیہ نے مختلف محکموں کے ساتھ تعاون کیا ہے تاکہ پورے سفر کے دوران یاتریوں کو کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔‘‘ اس موقع پر ضلعی انتظامیہ کے افسران کے علاوہ مقامی مسلم رضاکار بھی موجود تھے۔

بانڈی پورہ میں چھوٹا امرناتھ یاترا کا آغاز (ای ٹی وی بھارت)

