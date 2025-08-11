بانڈی پورہ میں چھوٹا امرناتھ یاترا کا آغاز

بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں درجنوں یاتریوں پر مشتمل ’’چھوٹا امرناتھ یاترا‘‘ کے پہلے قافلے کو روانہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ، اندو کنول چب نے ایس ایس پی بانڈی پورہ کے ہمراہ یاتریوں کے قافلے کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یاترا میں مختلف علاقوں سے آئے شردھالوؤں نے شرکت کی۔
یاترا کے آرگنائزر اوپیندر کول نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’اس سال انتظامیہ نے جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ ریاست سے باہر کے تقریباً 70 زائرین کے ایک گروپ کو یاترا کی اجازت دی ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ اس یاترا میں مقامی کشمیری پنڈتوں کے علاوہ باہر سے آئے شردھالو بھی شرکت کرتے ہیں۔
اس یاترا قریب 15 کلومیٹر طویل پیدل سفر ضلع کے کلوشہ نامی علاقے سے شروع ہوتا ہے، جہاں ڈپٹی کمشنر نے یاتریوں کو ارن، درد پورہ کی جانب ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ مقامی شردھالوؤں کے مطابق ’’یہ یاترا کا ابتدائی پڑاؤ ہے، جہاں سے یاتری سمتھن سے ہوتے ہوئے ارن کے گھنے جنگلات میں واقع چھوٹے امرناتھ کی پوتر گپھا تک پیدل سفر کرتے ہیں۔‘‘
اوپیندر کول نے یاترا کے ہموار انعقاد کے لیے تمام ضروری انتظامات کرنے پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا، ’’ہم پوتر گپھا تک پہنچنے کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ انتظامیہ نے سفر کے دوران یاتریوں کی سبھی ضروری کا خیال رکھا تھا اور سیکورٹی سمیت دیگر ضروری انتظامات کیے ہیں۔‘‘
ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ ’’یاتریوں کے ہموار سفر کے لیے پہلے ہی تیاریاں مکمل کی گئی تھیں۔ انتظامیہ نے مختلف محکموں کے ساتھ تعاون کیا ہے تاکہ پورے سفر کے دوران یاتریوں کو کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔‘‘ اس موقع پر ضلعی انتظامیہ کے افسران کے علاوہ مقامی مسلم رضاکار بھی موجود تھے۔
