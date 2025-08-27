پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں پہلی مرتبہ ’’رائل پلوامہ پریمیئر لیگ‘‘ کے نام سے ڈے نائٹ کرکٹ (Day Night Cricket) ٹورنامنٹ کا شاندار آغاز کیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے دوران دلکش مناظر دیکھنے کو ملے، جہاں وادی کے مختلف علاقوں سے کرکٹ شائقین کی خاصی تعداد نے میدان کا رُخ کیا اور اس ڈے اینڈ نائٹ کرکٹ سے لطف اندوز ہوئے۔
یہ ٹورنامنٹ ضلع میں اپنی نوعیت کا پہلا ڈے اینڈ نائٹ ایونٹ ہے جس میں کل 10 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ منتظمین کے مطابق سبھی میچز فلڈ لائٹس میں شام کے اوقات میں کھیلے جائیں گے، جس سے شائقین کو ایک دلکش اور ایک منفرد تجربہ حاصل ہوگا۔
افتتاحی میچ رائل گُڈوِل اور سلطان وارئیرز بارہمولہ کے درمیان کھیلا گیا۔ سخت مقابلے کے بعد رائل گُڈوِل نے یہ میچ 22 رنز سے اپنے نام کیا۔ اس موقع پر شائقین کی بڑی تعداد نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ اپنی پسندیدہ ٹیموں کی حوصلہ افزائی کی۔ منتظمین کا دعویٰ ہے کہ ’’پلوامہ میں ڈے اِنڈ نائٹ پریمیئر لیگ نہ صرف کرکٹ کے فروغ میں ایک سنگ میل ثابت ہوگی بلکہ کھیلوں کے ذریعے نوجوانوں کو مثبت سمت عطا کرنے کا بھی ذریعہ بنے گی۔‘‘
مقامی لوگوں، خاص کر نوجوانوں کا ماننا ہے کہ ’’اسطرح کے ٹورنامنٹس سے کھلاڑیوں کو اپنا ہنر دکھانے کا بھرپور موقع ملے گا وہیں جسمانی اور ذہنی طور بھی فٹ رہیں گے۔‘‘ انہوں نے مستقبل میں بھی اس طرح کے ٹورنامنٹس کے انعقاد کی وکالت کی۔ ادھر، افتتاحی میچ میں مقامی ایم ایل اے وحید الرحمٰن پرہ، سیکریٹری جموں و کشمیر اسٹیٹ اسپورٹس کونسل نُزہت گل، اے ڈی سی پلوامہ پیرزادہ فرحت، ایس ایس پی پلوامہ پی ڈی نِتیا اور ضلع و پولیس انتظامیہ کے دیگر اعلیٰ افسران شامل تھے۔
