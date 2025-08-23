سری نگر: جموں و کشمیر میں گرمیوں میں سری نگر اور سردیوں میں جموں میں سیکرٹریٹ اور دیگر دفاتر کو چلانے کا 'دربار موو' رواج اس سال بحال ہونے کی امید ہے۔ یہ 152 سال پرانی انتظامی روایت 2021 میں ختم کر دی گئی تھی۔
اس سلسلے میں آبی بجلی، جنگلات، ماحولیات اور قبائلی امور کے ریاستی وزیر جاوید احمد رانا نے کہا کہ حکومت جموں و کشمیر کے دارالحکومت کو سری نگر اور جموں کے درمیان منتقل کرنے کے دو سالہ عمل کو واپس لانے پر غور کر رہی ہے۔
رانا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "جموں و کشمیر میں دربار موو کی روایت رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس سال یہ رواج بحال ہو جائے گا۔" تاہم انہوں نے کہا کہ میں ابھی آپ کو صحیح تاریخ اور مہینہ نہیں بتا سکتا۔ مجھے امید ہے کہ کابینہ کے آئندہ اجلاس میں دربار موو کی بحالی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔
سب سے پہلے 1872 میں شروع ہوا
دربار کی تحریک 1872 میں ڈوگرہ حکمران مہاراجہ رنبیر سنگھ کے دور میں شروع ہوئی، جس نے ہر علاقے میں شدید موسمی حالات سے بچنے کے لیے شاہی دربار کو سری نگر اور جموں کے درمیان منتقل کرنا شروع کیا۔ اس نظام کے تحت سرکاری دفاتر گرمیوں کے مہینوں میں سری نگر سے چلتے تھے اور سردیوں میں جموں منتقل ہو جاتے تھے۔
10 ہزار ملازمین، ریکارڈ اور فرنیچر کی نقل و حرکت
اس عمل میں تقریباً 10,000 ملازمین کے ساتھ ساتھ ریکارڈ، کمپیوٹر اور فرنیچر کی نقل و حرکت شامل تھی۔ اس کے لیے جموں سری نگر ہائی وے پر سال میں دو بار درجنوں ٹرک فائلیں اور دفتری سامان لے جاتے تھے۔
200 کروڑ کا سالانہ خرچ
تاہم، حکام اکثر موسمی حالات اور ملازمین کی سہولت کو جواز کے طور پر بتاتے ہیں۔ دوسری جانب ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ روایت بوجھل اور مہنگی ہو گئی ہے جس سے سرکاری خزانے کو سالانہ تقریباً 200 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔
دربار موو پریکٹس 2021 میں ختم ہوئی
جموں و کشمیر کی انتظامیہ نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں 2021 میں دربار موو پریکٹس کو ختم کر دیا تھا۔ اس پر انتظامیہ نے دلیل دی تھی کہ اس پرانے پریکٹس کو روکنے سے بچائی گئی رقم کو عوامی خدمات میں بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔ اس وقت، عہدیداروں نے دعویٰ کیا تھا کہ دستاویزات کی ڈیجیٹائزیشن نے فزیکل فائل ٹرانسفر کی ضرورت کو ختم کردیا ہے۔
سی ایم عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ بحال کریں گے
دلچسپ بات یہ ہے کہ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے دسمبر 2023 میں کہا تھا کہ اگر ان کی نیشنل کانفرنس پارٹی اقتدار میں آئی تو وہ دربار موو کو بحال کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا، "ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ دربار موو کو بحال کیا جائے گا۔ جموں کی اپنی اہمیت ہے اور ہم اس کی انفرادیت کو کم نہیں ہونے دیں گے۔"
نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے بھی اس کی واپسی کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے دونوں خطوں کے درمیان اقتصادی سرگرمیوں کو متوازن کرنے میں مدد ملے گی۔
انہوں نے کہا تھا کہ دربار موو نے ہوٹل ٹرانسپورٹ اور مقامی صنعتوں کے لیے کاروبار پیدا کرکے ملازمتوں اور روزی روٹی کو سہارا دیا۔ ہماری حکومت اس ورثے کا احترام کرتی ہے اور عوام کی خوشحالی کے لیے اسے برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔