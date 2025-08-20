ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ڈریگن بوٹ ریس کے لیے ڈل جھیل میں جدید کشتیاں پہنچ گئیں - DRAGON BOAT RACE

جموں کشمیر ڈریگن بوٹ ایسوسی ایشن کے کھلاڑی 21 اگست سے شروع ہونے والے کھیلو انڈیا واٹر سپورٹس فیسٹیول میں شرکت کیلئے پر جوش ہیں۔

اگست 21سے کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس فیسٹیول کا ہو رہا ہے آغاز
اگست 21سے کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس فیسٹیول کا ہو رہا ہے آغاز (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 20, 2025 at 1:58 PM IST

سرینگر: معروف ڈل جھیل کا پر سکون پانی جلد ہی ایک نئے کھیل کے میدان میں تبدیل ہونے والا ہے۔ جموں و کشمیر ڈریگن بوٹ ایسوسی ایشن 21 سے 23 اگست تک ہونے والے ’’کھیلو انڈیا واٹر سپورٹس فیسٹیول‘‘ میں شرکت کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔

جموں و کشمیر اسپورٹس کونسل کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس ایونٹ کو دہلی ڈریگن بوٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے تین جدید ترین ڈریگن بوٹس کے عطیہ سے مزید تقویت ملی ہے۔ یہ کشتیاں ڈریگن نما سر سے مزین ہوتی ہیں اور انہیں چلانے کے لیے ایک ٹیم میں 12 کھلاڑی ہوتے ہیں جو ڈھول کی تھاپ پر پتوار ایک حسین تال میل کے ساتھ چلاتے ہیں۔

جموں کشمیر کے کھلاڑی پر عزم ہیں
جموں کشمیر کے کھلاڑی پر عزم ہیں (ای ٹی وی بھارت)

جموں و کشمیر کا اس کھیل میں پہلے ہی ایک مخصوص مقام ہے، جس کے پاس چھ بین الاقوامی سطح کے کھلاڑی ہیں۔ ان میں ظہور احمد لٹو اور زین العابدین بھی شامل ہیں، جنہوں نے 2023 کی آئی ڈی بی ایف عالمی چیمپئن شپ میں طلائی تمغے حاصل کیے تھے۔

جموں و کشمیر ڈریگن بوٹ ایسوسی ایشن کے صدر اور ریٹائرڈ آئی پی ایس آفیسر محمد سید پنو نے کہا: ’’ڈریگن بوٹ کے ایونٹس کے آغاز سے نوجوانوں کو حوصلہ ملے گا، نئے ہنر پروان چڑھیں گے اور اس کھیل میں جموں و کشمیر کا مقام مزید مضبوط ہوگا۔‘‘ ایسوسی ایشن کے نائب صدر عامر علی نے کہا: ’’ڈریگن بوٹ ریسنگ ایک الگ کھیل ہے اور اسے اولمپک کونسل آف ایشیا کی منظوری کے ساتھ ایشیائی کھیلوں اور ایشیائی بیچ گیمز میں ایک باضابطہ کھیل بھی تسلیم کیا گیا ہے۔‘‘

مقابلے کے لیے کشتیاں ڈل جھیل پہنچائی گئی ہیں
مقابلے کے لیے کشتیاں ڈل جھیل پہنچائی گئی ہیں (ای ٹی وی بھارت)

