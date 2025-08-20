سرینگر: معروف ڈل جھیل کا پر سکون پانی جلد ہی ایک نئے کھیل کے میدان میں تبدیل ہونے والا ہے۔ جموں و کشمیر ڈریگن بوٹ ایسوسی ایشن 21 سے 23 اگست تک ہونے والے ’’کھیلو انڈیا واٹر سپورٹس فیسٹیول‘‘ میں شرکت کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔
جموں و کشمیر اسپورٹس کونسل کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس ایونٹ کو دہلی ڈریگن بوٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے تین جدید ترین ڈریگن بوٹس کے عطیہ سے مزید تقویت ملی ہے۔ یہ کشتیاں ڈریگن نما سر سے مزین ہوتی ہیں اور انہیں چلانے کے لیے ایک ٹیم میں 12 کھلاڑی ہوتے ہیں جو ڈھول کی تھاپ پر پتوار ایک حسین تال میل کے ساتھ چلاتے ہیں۔
جموں و کشمیر کا اس کھیل میں پہلے ہی ایک مخصوص مقام ہے، جس کے پاس چھ بین الاقوامی سطح کے کھلاڑی ہیں۔ ان میں ظہور احمد لٹو اور زین العابدین بھی شامل ہیں، جنہوں نے 2023 کی آئی ڈی بی ایف عالمی چیمپئن شپ میں طلائی تمغے حاصل کیے تھے۔
جموں و کشمیر ڈریگن بوٹ ایسوسی ایشن کے صدر اور ریٹائرڈ آئی پی ایس آفیسر محمد سید پنو نے کہا: ’’ڈریگن بوٹ کے ایونٹس کے آغاز سے نوجوانوں کو حوصلہ ملے گا، نئے ہنر پروان چڑھیں گے اور اس کھیل میں جموں و کشمیر کا مقام مزید مضبوط ہوگا۔‘‘ ایسوسی ایشن کے نائب صدر عامر علی نے کہا: ’’ڈریگن بوٹ ریسنگ ایک الگ کھیل ہے اور اسے اولمپک کونسل آف ایشیا کی منظوری کے ساتھ ایشیائی کھیلوں اور ایشیائی بیچ گیمز میں ایک باضابطہ کھیل بھی تسلیم کیا گیا ہے۔‘‘
