ڈوڈہ شہر میں کرفیو جیسی پابندیوں کی وجہ سے حالات قابو میں
مہراج ملک کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب ڈوڈا کے ضلع مجسٹریٹ نے ان کے خلاف پی ایس اے کے تحت مقدمہ درج کیا۔
September 10, 2025 at 9:00 PM IST
September 10, 2025 at 9:26 PM IST
جموں: عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی مہراج ملک کی گرفتاری سے بڑے پیمانے پر مظاہروں کے بعد، حکام نے ڈوڈہ ضلع میں کرفیو جیسی پابندیاں، بڑے پیمانے پر نظربندیاں اور انٹرنیٹ بند کر دیا، جس سے کشیدہ صورتحال کو قابو میں لایا گیا۔
ڈوڈہ قصبہ میں چند درجن عام آدمی پارٹی کارکنوں کے احتجاج کو چھوڑ کر انتظامیہ نے حالات کو قابو میں کر لیا تھا۔
ڈوڈہ پولیس نے بی این ایس ایس کی دفعہ 163 کی خلاف ورزی کرنے پر قصبہ اور آس پاس کے علاقوں سے تقریباً 35 عام آدمی پارٹی کے کارکنوں اور ملک کے حامیوں کو حراست میں لیا اور انہیں ڈوڈہ پولیس اسٹیشن میں بند کر دیا۔ گرفتار ہونے والوں میں سابق بلاک ڈیولپمنٹ چیئرپرسن (بی ڈی سی) کہرہ فاطمہ فاروق، پارٹی کارکن ممتاز بیگم اور دیگر شامل ہیں۔ ممتاز اور اے اے پی کی کچھ دیگر خواتین کارکنوں کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ڈوڈا قصبہ میں احتجاج کر رہی تھیں، جہاں پولیس نے کسی قسم کی طاقت کا استعمال نہیں کیا اور سخت مزاحمت کا سامنا کرنے کے باوجود مظاہرین کو قابو میں رکھا۔
پولیس کی طرف سے اٹھائے جانے کے دوران میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ممتاز بیگم نے کہا کہ پولیس نے منگل کو ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ ہمیں بدھ کو بھی ڈوڈہ ٹاؤن میں احتجاج کرنے کی اجازت دی جائے گی۔اس یقین دہانی پر ہم نے احتجاج واپس لے لیا تھا لیکن رات میں حکام نے بی این ایس ایس کی دفعہ 163 نافذ کر دی اور غریب لوگوں کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ہم سب کے ساتھ ناانصافی ہے جس کے لیڈر کو انتظامیہ پہلے ہی جیل میں ڈال چکی ہے۔
صورتحال پر مزید قابو پانے کے لیے ضلع میں موبائل انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور بھلیسہ کے مقامی علاقے میں موبائل نیٹ ورک سروس بھی بند کر دی گئی۔
پیر کے روز، مہراج ملک کو پولیس نے اس وقت گرفتار کیا جب ڈوڈا ضلع مجسٹریٹ نے ان کے خلاف امن عامہ کی خلاف ورزی کرنے پر پی ایس اے کے تحت مقدمہ درج کیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد، ان کے حامیوں نے منگل کو ڈوڈہ ضلع میں بے مثال احتجاج کیا، جس سے پولیس انتظامیہ حیران رہ گئی۔
رات کے وقت بھی بھلیسہ کے علاقے سے سینکڑوں ملک کے حامی بٹوٹ کشتواڑ قومی شاہراہ پر واقع پریم نگر ضلع ہیڈکوارٹر تک پہنچنے کے لئے نکلےلیکن پولیس نے انہیں پریم نگر میں ہی روک دیا اور ڈوڈہ شہر تک ان کے مارچ کو ناکام بناتے ہوئے انہیں منتشر کردیا۔
مظاہرین کے منتشر ہونے کے بعد پولیس نے صورتحال پر قابو پالیا اور کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی۔ چند درجن مظاہرین کو موقع پر گرفتار کر کے تھانہ ٹھٹھری لے جایا گیا، جہاں انہیں احتیاطی حراست میں رکھا گیا۔
ڈوڈہ ضلع میں حالات ایسے بن گئے کہ پولیس فورس کو دیہی علاقوں تک بھیجا گیا تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور کسی قسم کا احتجاج نہ کریں۔
دریں اثنا، ڈوڈہ قصبے میں کرفیو جیسی صورتحال تھی، جہاں صرف مریضوں، ضروری خدمات کے کارکنوں اور میڈیا والوں کو سڑکوں پر آنے کی اجازت تھی، اور عام لوگوں کو باہر نکلنے سے روک دیا گیا تھا۔ صبح کے وقت ڈوڈہ میونسپل کمیٹی کے ملازمین اعلان کر رہے تھے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور کوئی تجارتی ادارہ نہیں کھولنا چاہیے۔