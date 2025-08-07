اودھمپور: جموں و کشمیر کے ادھم پور ضلع کے کنڈوا بسنت گڑھ علاقے میں جمعرات کو سی آر پی ایف کی ایک گاڑی کو خوفناک حادثہ پیش آیا۔ ابتدائی جانکاری کے مطابق اس حادثے دو افراد ہلاک جب کہ سولہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔
اے ایس پی ادھم پور سندیپ بھٹ نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پولیس ایمبولینس کے ساتھ ریسکیو آپریشن شروع کرنے کے لیے موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو نکالا جا رہا ہے۔
وہیں مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس حادثے کی جانکاری سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دی۔ انہوں نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ ''کنڈوا-بسنت گڑھ کے علاقے میں سی آر پی ایف گاڑی کے سڑک حادثے کی خبر پریشان کن ہے۔ گاڑی میں سی آر پی ایف کے کئی بہادر جوان سوار تھے۔''
انہوں نے مزید لکھا کہ ''میں نے ابھی ابھی ڈی سی سلونی رائے سے بات کی ہے، جو ذاتی طور پر صورت حال کی نگرانی کر رہی ہیں اور مجھے اپ ڈیٹ کر رہی ہیں۔ فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ مقامی لوگ رضاکارانہ طور پر مدد کے لیے آگے آئے ہیں۔ ہر ممکن مدد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔''