کشمیر، سی آر پی ایف اہلکار کی خودکشی سے موت - CRPF TROOPER DIES BY SUICIDE

اننت ناگ میں ایک سی آر پی ایف اہلکار کو گولی کی آواز سنائی دینے کے بعد خود میں لت پت مردہ حالت میں پایاگیا۔

علامتی تصویر
کشمیر، سی آر پی ایف اہلکار کی خودکشی سے موت (علامتی تصویر)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 8, 2025 at 11:43 AM IST

اننت ناگ: جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے ڈورو علاقے میں جمعہ کی صبح سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کے ایک اہلکار کی مبینہ طور پر خودکشی سے موت واقع ہو گئی۔ ایک آفیسر نے تصدیق کی کہ C/164 بٹالین میں تعینات سی آر پی ایف جوان نے اپنی ہی سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ ’’جوں ہی گولی کی آواز سنی گئی تو موقع پر موجود دیگر سی آر پی ایف جوان جوں ہی نزدیک پہنچے تو انہوں نے اہلکار کو خون میں لت پت پایا۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ مدد پہنچنے سے قبل ہی ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔

آفیسر کے مطابق یہ انتہائی قدم اٹھانے کے پیچھے کی وجہ کا فوری طور پر پتہ نہیں چلا ہے کہ ’’سپاہی نے کن وجوہات کی بنا پر ایسا جان لیوا قدم اٹھایا ہے۔‘‘ تاہم انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں پولیس نے کیس درج کرکے تفتیشی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اور لوازمات کی تکمیل کے بعد ہی متوفی کی جسد خاکی کو آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے آبائی علاقہ روانہ کیا جائے گا۔

واضح رہے کہ جموں کشمیر خاص کر وادی میں ہر سال انسداد دہشت گردی مخالف آپریشنز کے ساتھ ساتھ حادثات اور خودکشی یا برادرکشی کے سبب بھی سینکڑوں فوجی، پولیس اہلکار فوت ہو جاتے ہیں۔

