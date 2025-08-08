اننت ناگ: جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے ڈورو علاقے میں جمعہ کی صبح سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کے ایک اہلکار کی مبینہ طور پر خودکشی سے موت واقع ہو گئی۔ ایک آفیسر نے تصدیق کی کہ C/164 بٹالین میں تعینات سی آر پی ایف جوان نے اپنی ہی سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ’’جوں ہی گولی کی آواز سنی گئی تو موقع پر موجود دیگر سی آر پی ایف جوان جوں ہی نزدیک پہنچے تو انہوں نے اہلکار کو خون میں لت پت پایا۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ مدد پہنچنے سے قبل ہی ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔
آفیسر کے مطابق یہ انتہائی قدم اٹھانے کے پیچھے کی وجہ کا فوری طور پر پتہ نہیں چلا ہے کہ ’’سپاہی نے کن وجوہات کی بنا پر ایسا جان لیوا قدم اٹھایا ہے۔‘‘ تاہم انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں پولیس نے کیس درج کرکے تفتیشی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اور لوازمات کی تکمیل کے بعد ہی متوفی کی جسد خاکی کو آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے آبائی علاقہ روانہ کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ جموں کشمیر خاص کر وادی میں ہر سال انسداد دہشت گردی مخالف آپریشنز کے ساتھ ساتھ حادثات اور خودکشی یا برادرکشی کے سبب بھی سینکڑوں فوجی، پولیس اہلکار فوت ہو جاتے ہیں۔
