نئی دہلی: پاکستان کے ساتھ ہندوستان کی سرحد کو مضبوط بنانے کے مقصد کے ساتھ، مرکزی حکومت جموں و کشمیر کے شہری علاقوں سے راشٹریہ رائفلز (RR) کو ہٹانے اور انہیں بین الاقوامی سرحد پر تعینات کرنے پر غور کر رہی ہے۔
وزارت داخلہ کے مطابق، سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) جموں و کشمیر کی اندرونی سلامتی کے لیے راشٹریہ رائفلز کی جگہ لے گی۔ اگرچہ یہ قدم کافی عرصہ پہلے اٹھایا گیا تھا لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اس معاملے سے واقف ایک سرکاری اہلکار نے کہا، 'وزارت دفاع اور وزارت داخلہ دونوں اس معاملے پر میٹنگ کر رہے ہیں۔ تاہم ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔'
پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد، حکومت کی رائے ہے کہ فوج کی راشٹریہ رائفلز (آر آر)، جو سرحدی حفاظت میں مہارت رکھتی ہے، کو بین الاقوامی سرحد پر تعینات کیا جانا چاہیے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں ملوث دہشت گرد حملے سے چند ماہ قبل سرحد پار سے دراندازی کر کے بھارت میں داخل ہوئے تھے۔ سیکورٹی ماہرین نے جموں و کشمیر کی داخلی سلامتی کے لیے سی آر پی ایف کو تعینات کرنے کے مرکز کے اقدام کی ستائش کی ہے۔
سیکورٹی ماہرین اور بی ایس ایف کے سابق ڈی آئی جی ایس ایس کوٹھیال نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، جموں و کشمیر کی مجموعی داخلی سلامتی کے لیے سی آر پی ایف کو تعینات کرنا ایک اچھا فیصلہ ہے۔ فوج (راشٹریہ رائفلز) پاکستان کے ساتھ ہندوستان کی سرحد کی حفاظت کے لیے اچھی طرح سے تربیت یافتہ ہے۔ جبکہ سی آر پی ایف ملک کی اندرونی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اچھی طرح سے تربیت یافتہ ہے۔
کوٹھیال کے مطابق، اگر جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھا جائے تو سی آر پی ایف امن و امان برقرار رکھنے کا بہترین آپشن ہے۔ 1990 کی دہائی میں، مرکزی حکومت نے وادی کشمیر میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جموں و کشمیر میں راشٹریہ رائفلز قائم کی اور ان کو تعینات کیا۔
راشٹریہ رائفلز ایک خصوصی انسداد دہشت گردی فورس ہے جو ہندوستانی فوج کے اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ سی آر پی ایف کے ایک سینئر اہلکار نے ای ٹی وی بھارت نمائندے کو بتایا کہ اس عمل پر وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے درمیان مسلسل بات چیت جاری ہے۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا، ’’حتمی فیصلہ ہونے کے بعد جموں و کشمیر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سی آر پی ایف کی باضابطہ ڈیپوٹیشن شروع ہو جائے گی۔‘‘ وزارت داخلہ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جموں و کشمیر میں گزشتہ پانچ سالوں میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں 70 فیصد سے زیادہ کی کمی آئی ہے۔
مرکزی داخلہ سکریٹری گووند موہن نے کہا کہ گزشتہ پانچ سالوں میں یونین ٹیریٹری میں شہری ہلاکتوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق 2019 میں دہشت گردی سے متعلق واقعات کی تعداد 286 سے کم ہو کر نومبر 2024 کے پہلے ہفتے تک صرف 40 رہ گئی ہے۔ 2019 میں سیکورٹی فورسز پر دہشت گرد حملوں کے 96 واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ ایک سال بعد، یہ تعداد بڑھ کر 111 ہوگئی، لیکن اس کے بعد اس میں کمی واقع ہوئی۔ 2020 میں کل 111، 2021 میں 95، 2022 میں 65، 2023 میں 15 اور 2024 میں پانچ کیسز درج کیے گئے۔
سیکورٹی اہلکاروں کے قتل کے حوالے سے وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق، 2019 میں 77 مقدمات درج کیے گئے جو 2020 میں 58، 2021 میں 29، 2022 میں 26، 2023 میں 11 اور 2024 میں سات رہ گئے۔ تاہم معروف داخلی سلامتی کے ماہر پرکاش سنگھ نے کہا کہ، جموں و کشمیر کی اندرونی سلامتی کے لیے سی آر پی ایف کے ساتھ بارڈر سیکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کی بھی ضرورت ہے۔
سنگھ نے کہا، 'سی آر پی ایف کے پاس اندرونی سیکورٹی کی اچھی صلاحیتیں ہیں۔ تاہم اس سے قبل جموں و کشمیر کی داخلی سلامتی کی ذمہ داری بی ایس ایف کو سونپی گئی تھی۔ اس لیے حکومت کو جموں و کشمیر کی اندرونی سلامتی کی ذمہ داری بی ایس ایف کو سونپنے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ غور طلب ہے کہ 2005 کے آس پاس، سی آر پی ایف نے جموں و کشمیر میں انسداد دہشت گردی آپریشن میں بی ایس ایف کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ بی ایس ایف کو جموں و کشمیر میں داخلی سلامتی کے لیے تعینات کیا گیا تھا، خاص طور پر 1990 کی دہائی میں جب دہشت گردی شروع ہوئی تھی۔
1999 کی کرگل جنگ کے بعد وزراء کے ایک گروپ کی طرف سے تجویز کردہ اس تبدیلی کا مقصد بی ایس ایف کو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے اپنے بنیادی کردار پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دینا تھا، جبکہ سی آر پی ایف داخلی سلامتی کے فرائض میں مہارت رکھتی تھی۔
