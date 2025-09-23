ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پارلیمنٹ حملہ کے شہیدوں کی یاد میں لالچوک سے خواتین اہلکاروں کی بائیک مہم کا آغاز

خواتین بائیکرز کو روانہ کرتے ہوئے CRPFسربراہ نے پارلیمنٹ حملے کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا اور خواتین اہلکاروں کے عزم کی ستائش کی۔

پارلیمنٹ حملہ کے شہیدوں کی یاد میں لالچوک سے خواتین اہلکاروں کی بائیک مہم کا آغاز (ای ٹی وی بھارت)
By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : September 23, 2025 at 5:52 PM IST

سرینگر: سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کے ڈائریکٹر جنرل جی پی سنگھ نے منگل کو سرینگر کے تاریخی لالچوک سے خواتین اہلکاروں کی ’’آل ویمن ہائی آلٹی ٹیوڈ بائیک ڈرائیو‘‘ کو روانہ کرتے ہوئے کہا: ’’فورس ہمیشہ اور ہر وقت پر کشمیری عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔‘‘ یہ مہم پارلیمنٹ حملے میں مارے گئے افراد کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے۔

موٹر سائیکل ڈرائیو مہم ’’یشاسونی ہائی آلٹی ٹیوڈ، سی آر پی ایف بائیک ایکسپیڈیشن 2025‘‘ کا تیسرا ایڈیشن ہے، جو سات دنوں میں 1,400 کلومیٹر کا سفر طے کرے گی اور لداخ کے پینگانگ سو تک پہنچ کر واپس لوٹے گی۔ راستے میں قافلہ دنیا کے بلند ترین راستوں میں شمار ہونے والے ’’خردونگ لا‘‘ پاس سے بھی گزرے گا، جو لگ بھگ 18 ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔

جی پی سنگھ نے 2001 کے پارلیمنٹ پر حملے میں مارے گئے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا: ’’میں شہدا اور اشوک چکر سے نوازے گئے اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔‘‘ انہوں نے خواتین بائیکرز کی جرات اور حوصلے کو سراہتے ہوئے کہا: ’’آپ سی آر پی ایف کی مشعل بردار ہیں اور خصوصی شکریے کی مستحق ہیں۔‘‘

سنگھ نے کہا کہ یہ مہم سخت سردی اور کڑے حالات میں خواتین اہلکاروں کے عزم کا امتحان ہے، جو سی آر پی ایف کی 66 سالہ قربانیوں اور خدمات کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے تاریخی لالچوک سے اس مہم کا آغاز ہونا ان کے لیے فخر اور خوشی کا باعث ہے۔

مہم میں شامل خواتین اہلکاروں نے بھی اپنے پرجوش خیالات کا اظہار کیا، جبکہ عوام کی بڑی تعداد نے لالچوک پر موجود رہ کر شرکاء کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ آل ویمن بائیک سیریز پہلی بار مارچ 2023 میں دہلی سے جگدلپور تک نکالی گئی تھی، جبکہ دوسرا مرحلہ ستمبر 2023 میں سرینگر، شیلانگ اور کنیاکماری سے کیواڈیا تک منعقد ہوا تھا۔

