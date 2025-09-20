ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر کے سات اضلاع میں چھاپے ماری، کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر نے آٹھ مقامات کی تلاشی لی
ایجنسی کے مطابق یہ چھاپے دہشت گردی سے متعلق ایک کیس کی تحقیقات اور شواہد اکٹھا کرنے کے مقصد سے مارے گئے۔
Published : September 20, 2025 at 9:21 AM IST
سرینگر: کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر (سی آئی کے) نے سنیچر کو وادی کے سات اضلاع میں آٹھ مقامات پر چھاپے مارے اور دہشت گردی سے منسلک ایک معاملے کی تحقیقات کے تلاشی لی۔
حکام بتایا کہ یہ چھاپے سرینگر، بارہمولہ، اننت ناگ، کپواڑہ، ہندواڑہ، پلوامہ اور شوپیاں اضلاع میں مارے گئے۔ اس دوران "ایجنسی کی طرف سے درج ایک مقدمے کے سلسلے میں مجاز عدالت کے جاری کردہ وارنٹ کے تحت مختلف مقامات کی تلاشی لی گئی۔"
ایک سینئر سکیورٹی افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ یہ چھاپے کشمیر میں دہشت گرد نیٹ ورکس کی جانچ کا حصہ ہیں۔ "تلاشیوں کا مقصد ڈیجیٹل اور جسمانی شواہد کو اکھٹا کرنا تھا جو جانچ میں مدد کر سکتے ہیں۔" اہلکار نے کہا۔
قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل آٹھ ستمبر کو این آئی اے نے جموں و کشمیر، یوپی، بہار، مہاراشٹر، کرناٹک، تمل ناڈو کے 22 مقامات پر چھاپے ماری کی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق این آئی اے نے مختلف علاقوں میں سرگرم دہشت گردی کی فنڈنگ، بھرتی کے ماڈیولز اور سلیپر سیلز کے خلاف یہ چھاپے مارے تھے۔ اس دوران این آئی اے کی مختلف ٹیموں نے ان مقامات پر بیک وقت تلاشی مہم چلائی اور ''ملک دشمن نیٹ ورکس'' سے جڑے مشتبہ افراد کی رہائش گاہوں اور احاطوں کی تلاشی لی گئی۔ اس قبل حال ہی میں ممنوعہ تنظیموں سے وابستہ ہونے کے الزام میں متعدد افارد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔
