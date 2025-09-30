ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈوڈہ میں اردو کے بجائے ہندی میں لکھا گیا اسکول کا نام، ناراضگی بڑھی تو اٹھایا یہ قدم
کئی ریاستوں میں زبانوں کے تنازعات جاری ہیں۔ اس دوران جموں و کشمیر میں یہ تنازعہ سامنے آیا۔ اسے بروقت حل کر لیا گیا۔
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر کے ڈوڈہ میں اسکول کے سائن بورڈ پر اردو کے بجائے ہندی کے استعمال پر ایک نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس واقعہ پر مقامی لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ معاملہ بڑھتا دیکھ کر اسکول انتظامیہ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے اردو اور انگریزی میں نام کے ساتھ سائن بورڈ لگا دیا۔
مقامی لوگوں کے مطابق پرانے سائن بورڈ پر اسکول کا نام انگریزی اور اردو میں درج تھا۔ حال ہی میں، ایک نیا سائن بورڈ نصب کیا گیا ہے، جس میں اردو کی جگہ ہندی اور انگریزی میں نام لکھا گیا ہے۔ کچھ کا دعویٰ ہے کہ یہ زبان کے نام پر عوام کو تقسیم کرنے کی دانستہ کوشش تھی۔
کانگریس پارٹی کے رہنما مدثر بندات نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ حرکت مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو جموں و کشمیر کی سرکاری زبان ہے۔ پرانے سائن بورڈز پر انگریزی اور اردو میں لکھا ہوا تھا کیونکہ علاقے کے زیادہ تر لوگ اردو پڑھتے ہیں۔
انہوں نے کہا، "یہ اس علاقے میں آر ایس ایس کا ایجنڈا مسلط کرنے کی دانستہ کوشش کی طرح لگتا ہے۔ ہمیں کسی بھی زبان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اردو کی جگہ ہندی لگانا ناقابل قبول ہے۔"
کانگریس لیڈر نے اسکول کے پرنسپل پر علاقے میں غیر ضروری کشیدگی پیدا کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بچا جا سکتا تھا۔ بندات نے کہا، "ہمیں خوشی ہے کہ ترنگے والا نیا سائن بورڈ لگایا گیا، لیکن اردو کو ہٹانا ناقابل قبول ہے۔"
ڈوڈہ سے عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے ایم ایل اے مہراج ملک کے قریبی ساتھی چودھری اویسی نے کہا، "ہمیں کسی بھی زبان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اردو کو ہٹانا نہیں چاہیے تھا۔ جنہوں نے ایسا کیا ان کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) کے تحت مقدمہ درج کیا جانا چاہیے"۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے گورنمنٹ ایچ ایس ایس بوائز ڈوڈہ کے پرنسپل رشی کمار نے کہا، "نئے بورڈ پر اسکول کا نام انگریزی اور ہندی میں لکھا گیا تھا۔ اردو کو ہٹانے پر کچھ مقامی لوگوں نے اعتراض کیا تھا، جسے آج حل کر دیا گیا۔ سائن بورڈ پر انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو اور ہندی بھی لکھ دی گئی۔"
