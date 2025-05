ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر میں پہلگام حملے پر سیاسی جنگ: محبوبہ کا فاروق پر الزام، این سی نے کی تردید - MEHBOOBA MUFTI ON FAROOQ ABDULLAH

کشمیر میں سیاسی ہلچل ( فائل فوٹوز )

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team Published : May 3, 2025 at 5:40 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 7:51 PM IST 3 Min Read

نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق کا رد عمل (ویڈیو: ای ٹی وی بھارت) سرینگر (پرویز الدین) : جموں وکشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرس (این سی) کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے حالیہ بیان کو انتہائی تشویشناک اور افسوسناک قرار دیا، جس میں محبوبہ مفتی کے مطابق فاروق عبداللہ نے پہلگام حملے کے لئے کشمیری عوام کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، تاہم نیشنل کانفرنس نے محبوبہ مفتی کی سخت سرزنش کرتے ہوئے ان کے سبھی الزامات کی نہ صرف تردید کی بلکہ محبوبہ مفتی معافی مانگنے کو بھی کہا ہے۔ قبل ازیں، محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ’’کشمیر کے سینئر رہنما ہونے کی حیثیت سے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بیان معاشرے میں پھوٹ ڈالنے اور تقسیم کرنے والے بیانئے کو ہوا دے سکتا ہے۔‘‘ محبوبہ مفتی کے مطابق: ’’جس سے بعض میڈیا چینلز کو مسلمانوں خاص کر کشمیریوں کو مزید بدنام اور نشانہ بنانے کا ایک اور موقع ملے گا۔‘‘ محبوبہ مفتی نے پہلگام کے انسانیت سوز حملے میں ہلاک ہوئے 26 افراد میں شامل ہیمانشی نروال کے شوہر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ’’ہمیں ہیمانشی سے سبق حاصل کرنا چائیے جس نے اپنے شوہر کی شہادت کے باوجود ہندوستانیوں سے اپیل کی کہ وہ کشمیریوں یا مسلمانوں کو مورد الزم نہ ٹھہرائیں اور انہیں تشدد کا نشانہ نہ بنائیں۔‘‘

محبوبہ مفتی نے کہا کہ فاروق عبداللہ کا یہ بیان نہ صرف گمراہ کن ہے بلکہ ایسے وقت میں جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے جب جموں وکشمیر کے طلباء اور تاجروں کو دیگر ریاستوں میں بڑھتے حملوں اور خطرات کا سامنا ہے۔ سماجی رابطہ گاہ ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں محبوبہ مفتی نے فاروق عبداللہ کے بیان کی شدید مذمت کی۔ محبوبہ مفتی الزامات ثابت کرے یا معافی مانگے: این سی

نیشنل کانفرنس نے محبوبہ مفتی کے اس بیان کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کبھی بھی مقامی لوگوں کو پہلگام حملے کے تعلق سے قصور وار نہیں ٹھہرایا۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے محبوبہ مفتی کے اس بیان کو جھوٹ سے تعبیر کیا اور کہا کہ ’’محبوبہ مفتی جھوٹ بول رہی ہے، یہ افسوسناک امر ہے کہ ایک ایسی شخص جو وزیر اعلیٰ رہ چکی ہو ایسا بیان جاری کرے۔‘‘ تنویر صادق نے کہا کہ ’’ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کبھی بھی کشمیریوں یا مقامی لوگوں کا ذکر نہیں کیا وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب ہم ہندوستان بھر میں کشمیری طلباء، تاجروں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فاروق عبداللہ ہرگز ایسا بیان نہیں دے سکتے۔‘‘ ان کا مزید کہنا ہے کہ ’’ان کے الفاظ کو غلط انداز میں پیش کرنا اور لوگوں کو مزید خطرے میں ڈالنا انتہائی شرمناک ہے۔‘‘ تنویر صادق نے مزید کہا کہ ’’محبوبہ مفتی کو معافی مانگی چائیے اور اپنے اس پوسٹ کو حدف کرنا چائیے جب تک کہ وہ اپنا دعویٰ ثابت نہ کریں۔‘‘ صادق کے مطابق: ’’ یہ سیاست نہیں لاپرواہی ہے۔‘‘ یہ بھی پڑھیں: پہلگام حملے کے بعد کشمیر ٹرین ’وندے بھارت‘ کی روانگی میں مزید تاخیر این آئی اے پہلگام حملے کی ابتدائی رپورٹ ’بہت جلد‘ وزارت داخلہ کو پیش کرے گی

