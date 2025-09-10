ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سری نگر جموں شاہراہ کی مسلسل بندش سے وادی کشمیر میں مٹن کی قلت بڑھ گئی، درجنوں شادیاں منسوخ
جموں سری نگر ہائی وے کی بندش سے کشمیر میں مٹن انڈسٹری متاثر ہو رہی ہے۔ جس کی وجہ سے شادیاں منسوخ ہو رہی ہیں۔
Published : September 10, 2025 at 12:48 AM IST
سری نگر: کشمیر میں شادیاں رسومات اور روایات سے بھری پڑی ہیں۔ کثیر پکوان وازوان ایک سماجی رسم ہے۔ تاہم، اس وقت مٹن کی شدید قلت اس خاص موقع کی تقریبات کو خراب کر رہی ہے۔ درجنوں شادیاں منسوخ کی جا رہی ہیں۔
بہت سے خاندان ایک عجیب مخمصے میں گرفتار ہیں۔ ان کے پاس دولہا، دلہن اور مہمان ہیں لیکن ان کے پاس مٹن کی کمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ 44 پر اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ایک ہفتے سے سامان کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے۔ ایک طرح سے سیلاب اور بارشوں نے ناکہ بندی جیسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ جس کی وجہ سے بہت سی شادیاں صرف اور صرف مٹن کی وجہ سے منسوخ ہو رہی ہیں۔
250 کلومیٹر طویل شاہراہ، جو خطرناک پہاڑوں اور سرنگوں سے گزرتی ہے، وادی کو باقی دنیا سے ملانے والا اسٹریٹجک راستہ ہے۔ لیکن اگست کے اواخر میں جموں و کشمیر میں آنے والی قدرتی آفت کے بعد سے، مویشیوں سمیت سامان لے جانے والے سیکڑوں ٹرک ہائی وے پر پھنسے ہوئے ہیں۔
فاروق احمد، جن کی بیٹی کی شادی 7 ستمبر کو سری نگر میں ہونی تھی، وہ بھی مٹن کی ایک بڑی کھیپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی ڈیلر سے پانچ کوئنٹل مٹن بک کرایا تھا۔ انہوں نے مئی میں اس کے لیے ٹوکن رقم بھی ادا کی تھی۔ گزشتہ ماہ دور دراز علاقوں میں شادی کے دعوت نامے تقسیم کیے گئے اور تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ تاہم شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے ڈیلر شادی کی دعوت میں مٹن فراہم نہیں کر سکے۔
علاقے میں بیرونی رسد میں خلل پڑنے کے بعد، انہوں نے اور اسی طرح کے درجنوں خاندانوں نے شادی کی تقریبات منسوخ یا ملتوی کر دیں
جموں و کشمیر میں مٹن ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر خضر محمد ریگو نے کہا کہ وہ اس وقت مکمل طور پر بے بس ہیں کیونکہ ایک ہفتے سے مویشیوں کے 100 سے زیادہ ٹرک سڑک پر پھنسے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایک روز قبل تقریباً 300 بھیڑیں کیچڑ اور پہاڑوں سے 20 کلومیٹر سے زیادہ پیدل چل کر شاہراہ پر وادی میں لائی گئیں۔ لیکن ان کے مطابق یہ بھیڑیں کچھ خاندانوں میں کم مقدار میں تقسیم کی گئیں۔
ریگو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ وہ نکاح کے لیے صرف چند بھیڑیں لے کر گئے، لیکن وازوان کی خدمت کے پروگرام منسوخ کر دیے۔ انہوں نے مزید کہا، "ہم نے مٹن بک کروانے والے خاندانوں سے شادیوں کو سادہ رکھنے کی درخواست کی تھی۔ بہت سے لوگ ہماری درخواستوں سے اتفاق کر رہے ہیں، لیکن 210 سے زیادہ خاندانوں نے اپنی شادیاں منسوخ کر دی ہیں۔ وہ وازوان کی خدمت کے بغیر شادیاں نہیں کر سکتے تھے۔
ایک درجن یا اس سے زیادہ مزیدار مٹن ڈشز، وازوان، شادیوں میں پیش کرنے کے لیے، بہت زیادہ مانگ کی وجہ سے خاندان ڈیلرز سے مہینوں پہلے ہی مٹن کی سپلائی بک کرواتے ہیں۔ مٹن کی مقدار پیش کی جاتی ہے، مہمانوں کی تعداد کے لحاظ سے کم از کم دو کوئنٹل۔
ریگو نے کہا کہ خطے میں سالانہ 60 ہزار ٹن مٹن استعمال کیا جاتا ہے۔ جس کی مالیت 4000 کروڑ روپے ہے۔ جبکہ شادیوں میں 1500 کروڑ روپے سے زیادہ کا مٹن کھایا جاتا ہے۔
شہر کے مرکز سے تعلق رکھنے والے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے اشتیاق احمد کے لیے، جن کے بھائی کی اس ہفتے سری نگر میں شادی ہوئی، یہ بچت کا ایک نادر موقع تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوری تقریب کے لیے ڈھائی کوئنٹل مٹن بک کرایا تھا جس کی قیمت تقریباً دو لاکھ روپے تھی۔
احمد نے مزید کہا "لیکن ہم نے تقریب کو منسوخ کر دیا اور صرف چند قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا۔ انہوں نے ہمیں قرض کے بوجھ سے بچایا کیونکہ سماجی رسم و رواج کی وجہ سے وازوان کی خدمت کیے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا،"
لیکن شادیوں کی منسوخی سے شیفس اور ویڈنگ پلانرز سمیت دیگر شعبے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ محمد شریف خان، جن کا تعلق شہر سری نگر کے ایک ممتاز باورچی خاندان سے ہے، نے کہا کہ مٹن کی قلت نے ان کے آرڈر اور کمائی کو متاثر کیا ہے۔
ان کے مطابق، ایک باورچی ہر کوئنٹل مٹن کے لیے 15,000 سے 25,000 روپے یا اس سے بھی زیادہ وصول کرتا ہے۔ خان نے کہا کہ اگر وادی مٹن کی پیداوار میں خود کفیل ہوتی تو بحران سے بچا جا سکتا تھا اور شادیوں کی منسوخی سے بڑی تعداد میں خاندانوں کی کمائی متاثر نہ ہوتی۔
شادی کے ایک منصوبہ ساز نے کہا کہ انہیں منسوخ شدہ شادیوں کو دوبارہ شیڈول کرنے میں دشواری کا سامنا ہے کیونکہ ان کے پاس اگلے مہینے تک کوئی خالی دن نہیں ہیں۔
انہوں نے مزید کہا، "لیکن جن خاندانوں نے اپنی شادیاں منسوخ کر دی تھیں وہ نومبر میں سردی کی وجہ سے اکتوبر سے پہلے کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے ان سے اسے اگلے سال تک ملتوی کرنے کی درخواست کی، لیکن وہ ابھی تک راضی نہیں ہوئے،"۔
کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جاوید ٹینگا نے کہا کہ ہائی وے کی طویل بندش وادی میں خوراک کی قلت کا باعث بن رہی ہے۔
ہائی وے کی بحالی کی التجا کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "اگر مغل روڈ (راجوری پونچھ کے راستے کشمیر کو جوڑنے والی) جیسی متبادل سڑکوں کو ترجیحی بنیادوں پر بحال نہیں کیا گیا تو بحران مزید گہرا ہو جائے گا۔ شادیوں کی منسوخی سے تمام شعبے متاثر ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس پر منحصر ہے۔"