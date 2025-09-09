ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پی ایس اے کا غلط استعمال ہو رہا ہے: کانگریس جنرل سیکریٹری
سینئر کانگریس لیڈر جی اے میر نے ایم ایل اے ڈوڈہ معراج ملک کی گرفتاری کی سخت مذمت کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 9, 2025 at 4:08 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری غلام احمد (جی اے) میر نے ایم ایل اے ڈوڈہ معراج ملک کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کو نہ صرف متنازعہ قرار دیا بلکہ الزام عائد کیا ’’یہ ایکٹ ہمیشہ سے متنازعہ رہا ہے، جب بھی اس کو لاگو کیا گیا ہمیشہ غلط استعمال کیا گیا۔‘‘ انہوں نے اس ایکٹ کو سیاسی مفادات کے لئے استعمال کیے جانے کا بھی الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا: ’’پی ایس اے کو وقتاً فوقتاً بے گناہ لوگوں کے خلاف بھی استعمال کیا گیا ہے جس کی ماضی میں کئی مثالیں ہیں۔‘‘
جی اے میر نے کہا کہ ’’سماج کے باشعور طبقے سے وابستہ افراد نے ہمیشہ اس کے غلط استعمال کی مخالفت کی ہے۔‘‘ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ’’ایم ایل اے کو عوام کے مطالبات کو انتظامیہ تک پہنچانے کا پورا حق اور ذمہ داری ہے لیکن اپنی بات کو رکھنے کے لئے تلخ زبانی ایک عوامی نمائندہ کو زیب نہیں دیتی۔‘‘ میر نے معراج ملک کے رویے کی بھی مذمت کرتے ہوئے کہا: ’’معراج ملک کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہئے تھا، ذاتی حملہ کرکے کسی کے خلاف زبان درازی اور نا زیبا الفاظ کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔‘‘
میر کا گمان ہے کہ معراج ملک کی تربیت میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ اتنا بڑا بھی نہیں جتنا اس کو بڑھاوا دے کر معراج ملک کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بند کیا گیا۔ ’’ایک عوامی نمائندہ کو بند کرنا عوام کی آواز کو بند کرنے کے مترادف ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کے نمائندہ کو اپنی بات رکھنے کا جمہوری حق ہے لیکن شائستگی سے اپنی عوام کے مسائل و مطالبات کو اجاگر کرنا ناگزیر ہے، انتظامیہ کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہئے تھا اور سوچنا چاہئے تھا کہ معراج ملک کوئی چور یا غنڈہ نہیں ہے۔
سابق وزیر نے مزید کہا کہ ’’یہ پی ایس اے تھوپنے کے لائق معاملہ نہیں تھا۔‘‘ انہوں نے کہا کہ طویل وقت کے بعد بڑی مشکل سے عوام کو اپنا نمائندہ چننے کا موقعہ ملا، معراج ملک عوام کی جانب سے چنا ہوا نمائندہ ہے اس کا مطلب ہے کہ عوام نے خوبی دیکھ کر ہی معراج ملک کو اپنا نمائندہ چنا ہوگا۔‘‘ میر نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر معراج ملک کی پی ایس اے کے تحت گرفتاری کو اچھا قدم نہیں سمجھتے ہیں۔
