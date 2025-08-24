کشتواڑ کے بالائی علاقے سنتھن ٹاپ میں بادل پھٹا، تقریباً 50 گاڑیوں کو ریسکیو کیا گیا

اننت ناگ (دین عمران اننت ناگ ): ضلع کشتواڑ کے بالائی علاقے سنتھن ٹاپ میں بادل پھٹنے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق اس قدرتی آفت کے نتیجے میں کسی جانی یا مالی املاک کو نقصان پہنچنے کی کوئی خبر موصول نہیں نہیں ہوئی ہے، تاہم صورتحال نہایت تشویشناک رہی۔ جبکہ اننت ناگ سے کشتواڑ کی طرف جانے والی رابطہ سڑک ٹریفک کی آمد و رفت کے لئے معطل کر دی گئی ہے
ہفتے کے روز سہ پہر کو پیش آئی اس قدرتی آفت سے متعلق ای ٹی وی بھارت کو تفصیلات فراہم کرتے ہوئے این ایچ آئی ڈی سی ایل (NHIDCL) کے پروجیکٹ منیجر فہیم آفتا نے کہا کہ بروقت کارروائی کے بعد تقریباً 50 گاڑیوں کو کامیابی کے ساتھ اپنی منزلوں کی جانب روانہ کیا گیا، جو اُس وقت قومی شاہراہ 244 پر پھنس گئی تھیں۔ پروجیکٹ منیجر نے کہا کہ سڑک کا قریب پچاس میٹر کا حصہ زور دار فلیش فلڈ کی وجہ سے بہہ گیا، جس کے سبب ٹریفک کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم این ایچ آئی ڈی سی ایل نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مین اینڈ مشنری کام پر لگائی٬ جس دوران سینکڑوں افراد کی جان بچائی گئی۔ وہیں حکام نے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی تاکہ مسافروں کو کسی قسم کے خطرے سے محفوظ رکھا جا سکے۔
ادھر ماہرین نے مزید کہا ہے کہ اس قسم کے قدرتی واقعات پہاڑی خطوں میں اچانک رونما ہوتے ہیں، اس لیے مقامی رہائشیوں اور سیاحوں کو چاہیے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور بروقت دی جانے والی ہدایات پر عمل کریں۔
دریں اثناء محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ 23 اگست سے 26 اگست تک وادی اور بالخصوص پہاڑی علاقوں میں موسم خراب رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران بارش اور آسمانی بجلی کے امکانات زیادہ ہیں، جس کے پیش نظر لوگوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
یاد رہے کہ سنتھن ٹاپ ایک اہم پہاڑی گزرگاہ ہے جو کشتواڑ اور اننت ناگ کو جوڑتی ہے اور یہاں سیاحوں اور مسافروں کی بڑی تعداد آتی ہے۔ بادل پھٹنے جیسے واقعات نہ صرف ٹریفک کے نظام کو متاثر کرتے ہیں بلکہ خطے کی معیشت اور روزمرہ زندگی پر بھی گہرا اثر ڈالتے ہیں۔
Published : August 24, 2025 at 11:52 AM IST
