جموں، 14 اگست: جموں و کشمیر کے کشتواڑ ضلع میں ہندوؤں کی مقدس عبادت گاہ مچیل ماتا کے راستے چشوتی علاقے میں بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد بڑی تباہی کی اطلاعات موصول ہورہی ہیں۔ بادل پھٹنے کے واقعہ میں 15 افراد ہلاک ہوگئے۔ یاتریوں کا ایک گروپ مچیل ماتا مندر میں درشن کےلئے جارہا تھا کہ بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہوگئی۔ اس واقعہ میں 15 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی کشتواڑ دونوں ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔
Spoke with the LG and Chief Minister of J&K on the cloudburst in Kishtwar district. The local administration is conducting relief and rescue operations. NDRF teams have promptly been rushed to the site. We are closely monitoring the situation and stand firmly with the people of…— Amit Shah (@AmitShah) August 14, 2025
مرکزی وزیر داخلہ نے کشتواڑ میں بادل پھٹنے کے واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ ’کشتواڑ ضلع میں بادل پھٹنے پر جموں و کشمیر کے ایل جی اور وزیر اعلیٰ سے بات کی۔ مقامی انتظامیہ راحت اور بچاؤ کا کام کر رہی ہے۔ این ڈی آر ایف کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوعہ پر روانہ ہو گئی ہیں۔ ہم حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہر صورت حال میں جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ضرورت مند لوگوں کی ہر ممکن مدد کی جائے گی‘۔
وہیں جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی بادل پھٹنے کے واقعہ پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایکس پر ٹوئٹ کیا کہ ’میں نے ابھی مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سے بات کی ہے تاکہ انہیں جموں کے کشتواڑ علاقے کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ خبر سنگین ہے۔ بادل پھٹنے کے واقعہ کے بعد ریسکیو آپریشنز کو منظم کرنے کے لیے جموں و کشمیر کے اندر اور باہر سے تمام ممکنہ وسائل کو متحرک کیا جا رہا ہے‘۔
#WATCH | J&K | A flash flood has occurred at the Chashoti area in Kishtwar, which is the starting point of the Machail Mata Yatra. Rescue Operations have been started. pic.twitter.com/dQbUBx46A9— ANI (@ANI) August 14, 2025
چوسیٹی کشتواڑ میں بادل پھٹنے سے تباہی کے بعد فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع ہوگیا ہے۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا جارہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سول، پولیس، آرمی، این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بچاؤ اور راحت کے کاموں میں تیزی لائے اور متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کو یقینی بنائیں۔
کشتواڑ کے چشوتی علاقے میں بادل پھٹنے سے سیلاب جیسے حالات ہوگئے۔ اس واقعہ سے مچل ماتا یاترا میں شامل متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے جبکہ متعدد ہلاکتوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔