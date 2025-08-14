ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کے کشتواڑ میں بادل پھٹنے کا قہر، 15 افراد ہلاک

جموں میں کشتواڑ ضلع کے مچیل میں بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا جس کے باعث بڑی تباہی کا اطلاعات ہیں۔

جموں کے کشتواڑ میں بادل پھٹنے کا واقعہ، متعدد ہلاکتوں کا خدشہ
جموں کے کشتواڑ میں بادل پھٹنے کا واقعہ، متعدد ہلاکتوں کا خدشہ (ETV Bharat)
Published : August 14, 2025

Updated : August 14, 2025

جموں، 14 اگست: جموں و کشمیر کے کشتواڑ ضلع میں ہندوؤں کی مقدس عبادت گاہ مچیل ماتا کے راستے چشوتی علاقے میں بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد بڑی تباہی کی اطلاعات موصول ہورہی ہیں۔ بادل پھٹنے کے واقعہ میں 15 افراد ہلاک ہوگئے۔ یاتریوں کا ایک گروپ مچیل ماتا مندر میں درشن کےلئے جارہا تھا کہ بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہوگئی۔ اس واقعہ میں 15 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی کشتواڑ دونوں ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔

مرکزی وزیر داخلہ نے کشتواڑ میں بادل پھٹنے کے واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ ’کشتواڑ ضلع میں بادل پھٹنے پر جموں و کشمیر کے ایل جی اور وزیر اعلیٰ سے بات کی۔ مقامی انتظامیہ راحت اور بچاؤ کا کام کر رہی ہے۔ این ڈی آر ایف کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوعہ پر روانہ ہو گئی ہیں۔ ہم حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہر صورت حال میں جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ضرورت مند لوگوں کی ہر ممکن مدد کی جائے گی‘۔

وہیں جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی بادل پھٹنے کے واقعہ پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایکس پر ٹوئٹ کیا کہ ’میں نے ابھی مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سے بات کی ہے تاکہ انہیں جموں کے کشتواڑ علاقے کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ خبر سنگین ہے۔ بادل پھٹنے کے واقعہ کے بعد ریسکیو آپریشنز کو منظم کرنے کے لیے جموں و کشمیر کے اندر اور باہر سے تمام ممکنہ وسائل کو متحرک کیا جا رہا ہے‘۔

چوسیٹی کشتواڑ میں بادل پھٹنے سے تباہی کے بعد فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع ہوگیا ہے۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا جارہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سول، پولیس، آرمی، این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بچاؤ اور راحت کے کاموں میں تیزی لائے اور متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کو یقینی بنائیں۔

کشتواڑ کے چشوتی علاقے میں بادل پھٹنے سے سیلاب جیسے حالات ہوگئے۔ اس واقعہ سے مچل ماتا یاترا میں شامل متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے جبکہ متعدد ہلاکتوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔

