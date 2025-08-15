کشتواڑ میں بادل پھٹنے سے تباہی: باپ نے بیٹیوں کی تلاش میں کئی لوگوں کی جان بچائی

جموں:(عامر تانترے) انہوں نے سیلاب کے پانیوں اور کیچڑ کے بہاؤ کو چشوتی سے بہتے ہوئے دیکھا، جو ان کے راستے میں آنے والی ہر چیز کو نگل رہا تھا، لیکن انہوں نے مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے غیر معمولی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ جموں کے کرشنا نگر کے رہنے والے 38 سالہ پردیپ کمار اپنے ایک درجن سے زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ چشوٹی آئے تھے۔ کشتواڑ کے پدر علاقے میں مچل مندر تک 10 کلومیٹر کا سفر شروع کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔
جو سفر ہونا چاہیے تھا وہ زندگی کی جنگ نکلا۔ اپنی دو بیٹیوں کی تلاش میں تھے، جب سیلابی پانی اور لینڈ سلائیڈنگ سب کچھ بہا کر لے جا رہا تھا تو انہوں نے خود بھی زخمی ہونے کے باوجود چشوتی میں آنے والے سیلاب میں کئی جانیں بچائیں۔
کمار اس وقت شدید زخمی ہو گئے تھے جب مچل مندر کے بیس کیمپ چشوتی علاقے میں چند سیکنڈوں میں زبردست بادل پھٹنے سے سیلاب آ گیا تھا۔ مچیل مندر بھی گاڑیوں کی نقل و حرکت کا آخری مقام ہے۔ اس کے بعد مندر پہنچنے اور درشن کرنے کے لیے لوگوں کو 10 کلومیٹر سے زیادہ پیدل چلنا پڑتا ہے۔
اس واقعہ میں تقریباً 160 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ان کا علاج گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) جموں، جی ایم سی ڈوڈا، ڈسٹرکٹ ہسپتال کشتواڑ اور سب ڈسٹرکٹ ہسپتال اتھولی پدر سمیت مختلف ہسپتالوں میں کیا جا رہا ہے۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، پردیپ کمار کے بھتیجے سمیت شرما، 18، جو جی ایم سی جموں کے ایک وارڈ میں اپنے چچا کے پاس بستر پر پڑے ہیں، نے کمار کی تعریف کی کہ وہ دوسروں کی جانیں بچا رہے تھے جب ہر کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔
شرما نے کہا کہ "میرے چچا مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بہت سے لوگوں کو مٹی اور پتھروں کے نیچے سے بچایا۔ وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں فکر مند تھے اور ان کی تلاش کے دوران انہوں نے درجنوں لوگوں کو بچایا لیکن وہ خود شدید زخمی ہو گئے"۔
انہوں نے مزید کہا، "جب وہ دوسروں کو بچا رہے تھے، تو خدا نے ان کی بیٹیوں کو بچا لیا، جنہیں کوئی معمولی چوٹ نہیں آئی۔" کمار کو ڈاکٹروں نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے، اور وہ بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے۔ جموں کے کرشنا نگر کے رہنے والے موہن لال کے بیٹے سمیت شرما نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ سب زمین پر کیسے ہوا۔
"میں خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ کمیونٹی کچن (لنگر) کے علاقے میں چائے پی رہا تھا اور مشکل سے ایک گھونٹ پی پایا تھا کہ پانی اور کیچڑ کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہماری طرف آیا۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر بادل پھٹنے والے تھے لیکن ہمیں وہاں پہنچنے میں بمشکل پانچ سیکنڈ لگے۔ ہمارے پاس ردعمل ظاہر کرنے میں بہت کم وقت تھا اور میں کیچڑ میں پھنسنے سے پہلے صرف ایک بڑی دیوار کو عبور کر سکا، لیکن میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے چند لمحے انتظار کرنے کی کوشش کی۔ پھر میری ماں نے کہیں سے آکر مجھے طاقت دی اور میں موت کے جبڑوں سے نکل آیا۔
خاندان نے اس حادثے میں دو افراد کو کھو دیا، ایک سمیت شرما کی چھوٹی بہن اور اس کا ایک چچا، جو بلڈ پریشر کے مریض تھے اور یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 'میری بہن پلک بھی لینڈ سلائیڈنگ میں پھنس گئی تھی اور جب ریسکیو ٹیم نے اس کی لاش کو باہر نکالا تو اس کی صرف ٹانگیں نظر آرہی تھیں۔'
کلاؤڈ برسٹ متاثرین کے لیے خصوصی طور پر بنائے گئے خصوصی وارڈز کی بہت سی کہانیاں ہیں، جہاں شدید زخمی مرد، خواتین اور لڑکے اور لڑکیاں، بچوں سے لے کر بوڑھے تک، ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل اسٹاف کے ذریعے علاج کرا رہے ہیں