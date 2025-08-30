ETV Bharat / jammu-and-kashmir

گریز کے طلیل زیدی علاقے میں بھی بادل پھٹنے کا واقعہ، سیلاب اور ملبے سے سڑک تباہ، لوگوں میں دہشت - CLOUD BURST AT GUREZ

جمعہ کی شام کو سرحدی علاقہ گریز میں بادل پھٹنے سے زیڈگی سڑک کو کافی نقصان پہنچا

Cloud burst damage road infrastructure in Tulail Zaidi area of Gurez in Jammu and kashmir Urdu News
گریز کے طلیل زیدی علاقے میں بادل پھٹے (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 30, 2025 at 10:17 AM IST

جموں اور کشمیر میں گریز کے طلیل زیدی علاقے میں بادل پھٹے (ETV Bharat)

گریز، جموں و کشمیر (اعجاز نازکی): جمعہ کی شام کو ضلع بانڈی پورہ کے سرحدی علاقہ گریز میں بادل پھٹنے سے طلیل زیدی سڑک کو کافی نقصان پہنچا۔ اگرچہ بادل پھٹنے کے سبب کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ لیکن اس کی شدت کی وجہ سے پورے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا۔ بادل پھٹنے کی وجہ سے طلیل زیدی سڑک کو کافی نقصان پہنچا اور آمد و رفت معطل کردی گئی۔ جس سے کئی دیہاتوں کے ساتھ رابطہ بھی منقطع ہوگیا۔

مقامی لوگوں کے مطابق بادل پھٹنے کے سبب پانی کا کثیر مقدار میں اخراج ہوا، جو کہ رات دیر گئے تک جاری رہا۔ سطح سمندر سے بے حد اونچائی پر واقع اور بے حد اونچے پہاڑوں کے بیچ میں واقع ہونے کی وجہ سے اگرچہ ماضی میں بھی وادئ گریز میں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ تاہم پیر پنڈال اور ہماچل پردیش میں پیش آئی اس طرح کی قدرتی آفات کے باعث مقامی لوگوں میں کافی خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔

سڑک کو فوری طور پر رابطے کے لیے بحال کیا جائے

شدید برف باری کی وجہ سے وادئ گریز میں قریبآ چار سے پانچ مہینوں تک زندگی مفلوج ہوکر رہ جاتی ہے۔ تمام کاروبار اور دیگر سرگرمیاں اکتوبر کا مہینہ آتے ہی بند ہوجاتی ہیں۔ مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ طلیل زیدی سڑک کو فوری طور پر رابطے کے لیے بحال کیا جائے۔ تاکہ اشیا خوردنی اور دیگر ضروری اشیاء کو جمع کرنے میں زیادہ رکاوٹ پیدا نہ ہونے پائے۔

رامبن کے راجگڑھ میں بادل پھٹنے سے تین افراد ہلاک

واضح رہے کہ جموں و کشمیر کے رامبن ضلع کے گاؤں میں سنیچر کی صبح بادل پھٹنے سے تین افراد ہلاک اور چار دیگر لوگ لاپتہ ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ افسران نے بتایا کہ رامبن کے راجگڑھ علاقہ میں موسلادھار بارش اور بادل پھٹنے کے سبب اچانک سیلاب آ گیا جس کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا۔ اب تک تین لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں جب کہ دیگر 4 افراد کی تلاش جاری ہے۔

ضلع ریاسی کے کٹرا علاقے میں بھی شدید بارش

جموں و کشمیر انتظامیہ نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ بادل پھٹنے سے متاثرہ افراد کو فوری امداد فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تازہ ترین واقعہ پڑوسی ضلع ریاسی کے کٹرا علاقے میں ویشنو دیوی مندر کے قریب پیش آنے والے ایک بڑے سانحہ کے چند دن بعد رونما ہوا ہے۔ یہ واقعہ راج گڑھ تحصیل کی دور دراز پنچایت گھاڑی کے دوبلہ میں پیش آیا ہے۔

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

