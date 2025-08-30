گریز، جموں و کشمیر (اعجاز نازکی): جمعہ کی شام کو ضلع بانڈی پورہ کے سرحدی علاقہ گریز میں بادل پھٹنے سے طلیل زیدی سڑک کو کافی نقصان پہنچا۔ اگرچہ بادل پھٹنے کے سبب کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ لیکن اس کی شدت کی وجہ سے پورے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا۔ بادل پھٹنے کی وجہ سے طلیل زیدی سڑک کو کافی نقصان پہنچا اور آمد و رفت معطل کردی گئی۔ جس سے کئی دیہاتوں کے ساتھ رابطہ بھی منقطع ہوگیا۔
مقامی لوگوں کے مطابق بادل پھٹنے کے سبب پانی کا کثیر مقدار میں اخراج ہوا، جو کہ رات دیر گئے تک جاری رہا۔ سطح سمندر سے بے حد اونچائی پر واقع اور بے حد اونچے پہاڑوں کے بیچ میں واقع ہونے کی وجہ سے اگرچہ ماضی میں بھی وادئ گریز میں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ تاہم پیر پنڈال اور ہماچل پردیش میں پیش آئی اس طرح کی قدرتی آفات کے باعث مقامی لوگوں میں کافی خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔
سڑک کو فوری طور پر رابطے کے لیے بحال کیا جائے
شدید برف باری کی وجہ سے وادئ گریز میں قریبآ چار سے پانچ مہینوں تک زندگی مفلوج ہوکر رہ جاتی ہے۔ تمام کاروبار اور دیگر سرگرمیاں اکتوبر کا مہینہ آتے ہی بند ہوجاتی ہیں۔ مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ طلیل زیدی سڑک کو فوری طور پر رابطے کے لیے بحال کیا جائے۔ تاکہ اشیا خوردنی اور دیگر ضروری اشیاء کو جمع کرنے میں زیادہ رکاوٹ پیدا نہ ہونے پائے۔
رامبن کے راجگڑھ میں بادل پھٹنے سے تین افراد ہلاک
واضح رہے کہ جموں و کشمیر کے رامبن ضلع کے گاؤں میں سنیچر کی صبح بادل پھٹنے سے تین افراد ہلاک اور چار دیگر لوگ لاپتہ ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ افسران نے بتایا کہ رامبن کے راجگڑھ علاقہ میں موسلادھار بارش اور بادل پھٹنے کے سبب اچانک سیلاب آ گیا جس کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا۔ اب تک تین لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں جب کہ دیگر 4 افراد کی تلاش جاری ہے۔
ضلع ریاسی کے کٹرا علاقے میں بھی شدید بارش
جموں و کشمیر انتظامیہ نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ بادل پھٹنے سے متاثرہ افراد کو فوری امداد فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تازہ ترین واقعہ پڑوسی ضلع ریاسی کے کٹرا علاقے میں ویشنو دیوی مندر کے قریب پیش آنے والے ایک بڑے سانحہ کے چند دن بعد رونما ہوا ہے۔ یہ واقعہ راج گڑھ تحصیل کی دور دراز پنچایت گھاڑی کے دوبلہ میں پیش آیا ہے۔