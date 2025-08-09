سرینگر (پرویز الدین) : قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور نیشنل بُک ٹرسٹ آف انڈیا کے اشتراک سے 9 روزہ ’’چنار بُک فیسٹول‘‘ اپنے آخری پڑاؤ پر ہے۔ سرینگر کے ایس کے آئی سی سی میں منعقدہ یہ ادبی میلہ نہ صرف کتب بینی کے شوقین کے لیے بلکہ یہ فن، ادب، اور موسیقی سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی توجہ کا مرکز رہا۔
اس کتاب میلے میں جہاں مختلف طبقہ ہائے فکر کے لوگوں نے مختلف کتابیں خریدیں، وہیں مختلف علمی اور ثقافتی پروگرامز سے بھی یہاں آئے لوگ محظوظ ہوتے رہے۔ شام کے اوقات میں یہاں الگ الگ موضوعات پر مذاکروں کے علاوہ رنگا رنگ موسیقی کے پروگرام بھی پیش کئے گئے۔ جبکہ میلے میں مشاعرے، شام غزل، صوفیانہ کلام، بچوں کے پروگرامز اور معروف مصنفین سے ملاقات جیسی ہمہ جہت سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔
گلوکار راجہ بلال کہتے ہیں: ’’یہاں اس کتاب میلے میں ہمیں کشمیر کے بڑے اور معتبر شعراء کے کلام پیش کرنے کا موقع ملا جبکہ یہاں علم و ادب اور سنگیت کا بہترین امتزاج بھی دیکھنے کو ملا۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’اس سنگم سے نہ صرف کتب بینی کو کافی حد تک فروغ حاصل ہوا بلکہ موسیقی کے ذریعے لوگوں کی دلجوئی کرنے کا موقع فراہم ہوا۔‘‘
چنار بک فیسٹیول میں تقریباً 150 کتب فروش اور ناشرین نے شرکت کی اور شائقین کتب کی کثیر تعداد نے اس میلے کے تئیں غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ طلبا، اساتذہ، والدین، ادیب اور محبان اردو کے ساتھ ساتھ دیگر شعبہ جات سے وابستہ لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے اسے علم و ادب کا یادگار منظرنامہ بنا دیا۔
صوفی یوسف نامی ایک ٹیچر نے موجودہ ڈیجیٹل اسکرینوں کے تسلط والے دور میں اس فیسٹیول کو کتابوں کی جانب ایک مثبت واپسی کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’’کتاب محض معلومات کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک ایسا استاد ہے جو انسان کو غور و فکر اور سوال کرنے کا سلیقہ عطا کرتی ہے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ای کتب کی افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ لیکن کاغذ کی خوشبو، ورق پلٹنے کی مخصوص آواز اور ذہنی یکسوئی جیسا تجربہ صرف روایتی کتاب ہی فراہم کرتی ہے۔
ملک کے دیگر پبلیشز کے ساتھ ساتھ محکمہ آرکالوجی سروے آف انڈیا کی جانب سے یہاں ایک اسٹال لگایا گیا تھا تاکہ لوگ خاص کر نوجوان نسل ملک کی تہذیبی تاریخ اور آثار قدیمہ سے آشنا ہو جائے۔ گریمہ کوشک کہتی ہیں کہ تاریخی اور آثار قدیمہ سے متعلق کتابوں کو خریدنے میں لوگوں نے کافی دلچسپی دکھائی اور بہتر درعمل دیکھنے کو ملا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ’’مطالعہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر بار نئی معنویت اور مختلف تجربات سے ہمکنار کرتا ہے۔‘‘
رکن اسمبلی اور ایم ایل اے عیدگاہ مبارک گل کہتے ہیں کہ یہ چنار بک فیسٹیول اپنی نوعیت کا منفرد میلہ ثابت ہوا جس میں تہذیب و ادب کا ایک حسین امتزاج دیکھنے کو ملا۔ انہوں نے کہا کہ کتابوں سے رشتہ جوڑنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس طرح کے میلے دیگر اضلاع میں بھی منعقد ہونے چاہئے تاکہ لوگ خاص کر نوجوان نسل کتابوں کی طرف مائل ہو جائے۔ تاہم انہوں نے زور دیا کہ کتب بینی کی جانب نئی نسل کو مائل کرنے کی خاطر ایسے میلوں کے ساتھ ساتھ ہر ضلع میں ایک بڑی لائبریری کا قیام بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔
چنار بُک فیسٹیول کے منتظمین کہتے ہیں کہ ’’ہمارا مقصد کتاب سے رشتہ جوڑنا ہے۔ بچوں میں تحقیق، تخلیق اور تنقیدی سوچ پیدا کرنے کے لیے کتب بینی انتہائی ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر طالب علم کم از کم روزانہ 20 منٹ کتابوں کے ساتھ گزارے۔‘‘ ان کا مزید کہنا ہے کہ آئندہ سال اس فیسٹیول کو مزید توسیع دی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبا اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ واضح رہے کہ 9 روزہ یہ بُک فیسٹول 2 اگست کو شروع ہوا تھا۔
