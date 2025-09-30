ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وزیر اعلی عمر عبدللہ کو سوچ سمجھ کر بات کرنے چائیے:ست شرما
بھارتیہ جنتا پارٹی جموں وکشمیر یونٹ کے صدر ست شرما نےکہاکہ نیشنل کانفرس نےپہلے بھی لداخ میں اس طرح کا ماحول بنانےکی کوشش کی تھی
Published : September 30, 2025 at 5:50 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): بھارتیہ جنتا پارٹی جموں وکشمیر یونٹ کے صدر ست شرما نے کہا کہ لداخ کے تعلق سے وزیر اعلی عمر عبدللہ کو سوچ سمجھ کر بیان دینا چائیے۔ نیشنل کانفرس نے اس سے قبل بھی لداخ میں ایسی ہی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب جموں وکشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی مخلوط حکومت تھی ۔انہوں نے کہا کہ لداخ کے پر امن ماحول کو خراب کرنے والوں کو کسی بھی صورت بخشا نہیں جائے گا۔
ان باتوں کا اظہار بھارتیہ جنتا پارٹی جموں وکشمیر یونٹ کے صدر ست شرما نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ ایک خاص بات چیت کے دوران کیا۔
انہوں نے کہا کہ لداخ کے لوگ امن پسند ہیں وہ کسی بھی طرح کی غیر یقینی صورتحال میں یقین نہیں رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کچھ لوگوں نے لداخ کے پرامن حالات میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم جس نے بھی وہاں حالات خراب کرنے میں اپنا رول ادا کیا ان کو کسی بھی صورت بخشا نہیں جائے گا۔ مرکزی سرکار لداخ کی موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے اور وہ حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔
لداخ کے حوالے سے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبدللہ کے بیان پر ست شرما نے کہا کہ انہیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے ۔ پہلے یہ سمجھنا چائیے کہ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب جموں وکشمیر اور لداخ ایک ریاست تھی اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور پی ڈی پی مخلوط حکومت تھی۔ اس وقت بھی کانگرس اور نیشنل کانفرس نے لداخ میں اسی طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جس میں پھر ریاستی وزراء کے قلمدان چلے گے اور پھر منتخب حکومت کا تختہ بھی پلٹ ہوا۔
انہوں نے کہا کہ آج کی تاریخ میں یوٹی بننے کے بعد نیشنل کانفرنس جموں وکشمیر میں سرکاری چلا رہی ہے۔جموں وکشمیر چھوٹا خطہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھارت کا تاج ہے جس کے لیے کئی شہادتیں ہوئیں۔ شاما پرساد مکھرجی نے کہا تھا کہ ملک کا تاج ہونے کے ناطے جموں وکشمیر میں دو نشان اور دو پردھان نہیں ہوسکتے ہیں۔ ایسے میں وزیر وزیر اعلی عمر عبدللہ کو سوچ سمجھ کر بیان دینا چائیے ۔تاکہ وہاں مزید بگاڑ پیدا نہ ہو۔
ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بی جے پی جموں وکشمیر یونٹ کے صدر ست شرما بڈگام اور نگروٹہ کے اسلمبی انتخابی حلقوں کے ضمنی انتخابات میں اپنا امیدوار کھڑا کریں گی۔ اگرچہ مرکزی لیڈر شپ سے اس پر ابھی بات نہیں ہوئی مگر ہم پر امید ہے بی جے پی بڈگام اسمبلی نشست پر بھی اپنا امیدار میدان میں اتار کر ایک تاریخ رقم کرے گی۔
وہیں راجیہ سبھا انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بی جے پی راجیہ سبھا کی ایک سے زائد نشستین اپنی جھولی میں ڈالنے کی بھر پور طریقے سے کوشش کریں گی۔امیدواروں کی نامزدگی کے تعلق سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا گیا۔البتہ پارٹی کے الیکشن کمیٹی میں غور خوص کے بعد پارٹی کا پارلیمانی بورڈ امیدواروں کا حتمی فیصلہ لینے کا مجاز ہوگا۔