پی ڈی پی کی طرح بھاجپا کا ہاتھ کبھی نہیں تھامیں گے: عمر عبداللہ
عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے بھاجپا کا دامن تھامنے کو بعید از قیاس قرار دیا۔
Published : September 30, 2025 at 5:27 PM IST|
Updated : September 30, 2025 at 5:41 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ریاستی درجے کی بحالی کے لئے ’’کسی بھی قیمت پر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ساتھ ہاتھ ملانے‘‘ کو خارج از امکان قرار دیا۔ انہوں نے دوٹوک الفاظ میں کہا اگر کبھی ایسا موقع آیا تو وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔‘‘ عمر عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ ان کا اولین مقصد عوامی مشکلات کا ازالہ ہے، کیونکہ ’’کشمیری عوام مرکزی سرکار سے صدقہ نہیں مانگتے بلکہ اپنی کھوئی ہوئی شناخت واپس چاہتے ہیں۔‘‘
جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے اچھہ بل علاقے میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومت سازی کے وقت ان کے سامنے دو راستے تھے، لیکن انہوں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) والا راستہ اختیار نہیں کیا جو پی ڈی پی نے 2015 اور 2016 کیا تھا، کیونکہ ’’وہ عوامی امنگوں کے بر خلاف تھا۔‘‘ عمر عبداللہ کے مطابق ’’آج ریاستی سرکار میں ہر خطے کو نمائندگی دی گئی ہے اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ نائب وزیر اعلیٰ جموں سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہماری جماعت کے ہمہ جہت اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔‘‘
وزیر اعلیٰ نے دفعہ 370کی تنسیخ پر خوشیاں منانے والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا: ’’5اگست 2019 کا فیصلہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں رہا۔ جن لوگوں نے اُس خوشیاں منائیں اور مٹھائیاں تقسیم کیں، آج وہی لوگ شرمندہ ہیں۔‘‘ انہوں نے کہا کہ لداخ کے عوام بھی اس وقت شدید پریشانیوں سے دوچار ہیں اور آج وہ بھی دفعہ 370 کی حمایت میں کھڑے ہیں۔
عمر عبداللہ نے اجتماع میں موجود عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ’’کچھ عناصر یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس عوام کو احتجاج کی راہ پر لے آئے، لیکن ہم کسی بھی صورت نہیں چاہتے کہ کشمیر کی سڑکیں ایک بار پھر معصوم عوام کے خون سے رنگین ہوں۔‘‘ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’ہماری کوشش ہوگی کہ ہر مسئلے کو پر امن طریقے سے حل کیا جائے اور ریاست کے لوگوں کو ایک بار پھر امن، خوشحالی اور باوقار زندگی فراہم کی جائے۔‘‘
وزیر اعلیٰ کے مطابق ’’نیشنل کانفرنس (این سی) ہمیشہ عوامی خدمت اور جمہوری اقدار کی پاسداری کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچنے نہیں دے گی۔‘‘ اجتماع کے دوران علاقے کے ہزاروں لوگوں نے ان کے خیالات کو سراہتے ہوئے پرزور تالیوں کے ذریعے وزیر اعلیٰ کا حوصلہ بڑھایا۔
