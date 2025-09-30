ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گاندربل میں 36.5 کروڑ روپے کے کھیلوں اور ترقیاتی منصوبوں کا رکھا سنگ بنیاد
بیہامہ میں کھیلوں کے چھ منصوبوں کا آغاز کیا گیا جس کا مقصد ٹیلنٹ کو پروان چڑھانا اور نوجوانوں کی شمولیت کو فروغ دینا ہے۔
Published : September 30, 2025 at 12:18 PM IST
گاندربل، جموں وکشمیر (فردوس احمد تانترے): گاندربل میں کھیلوں اور ترقیاتی منظرنامے کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے جموں وکشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج ضلع بھر میں 36.50 کروڑ روپے کے پروجیکٹس کا افتتاح کرتے ہوئے سنگ بنیاد رکھا۔ بیہامہ میں منعقدہ اس تقریب میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کے چھ اہم منصوبوں کا آغاز کیا گیا جس کا مقصد مقامی ٹیلنٹ کو پروان چڑھانا اور کھیلوں میں نوجوانوں کی شمولیت کو فروغ دینا ہے۔
ان منصوبوں میں بیہامہ اسٹیڈیم، مادری مہربان اسٹیڈیم اور گنڈ رحمان، مانیگام، واکورا اور بٹوینہ میں کھیل کے میدانوں کا اپ گریڈیشن شامل ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ساتھ ساتھ، وزیر اعلیٰ نے نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے نئے آلات کی نقاب کشائی کی، جس کے بعد جوڈو، تھانگ ٹا اور یوگا میں کھیل کے متاثر کن مظاہرے ہوئے، جو گاندربل کے متحرک کھیل کے جذبے کی عکاسی کرتے ہیں۔
کھلاڑیوں اور کمیونٹیز کو یکساں طور پر جدید سہولیات کا عزم
وزیر ستیش شرما، مشیر ناصر سوگامی اور ضلعی عہدیداروں کے ساتھ، عمر عبداللہ نے خطے میں ہمہ گیر ترقی کے لیے حکومت کی کوششوں کے عزم کو دوہرایا، ساتھ ہی اس بات پر روشنی ڈالی کہ یہ پروجیکٹ کس طرح کھلاڑیوں اور کمیونٹیز کو یکساں طور پر جدید سہولیات فراہم کریں گے۔
کشمیر میں لیہہ جیسی صورتحال نہیں بننی چاہیے
لداخ میں حالیہ بدامنی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے، وزیر اعلیٰ نے کہا، "جموں و کشمیر میں لیہہ جیسی صورتحال نہیں بننی چاہیے۔ حالات خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں بے گناہوں کا خون بہایا جائے۔ ہماری لڑائی پرامن اور ذمہ داری سے بھرپور حقوق کے لیے ہے۔"
سپریم کورٹ نے برقرار رکھا، انہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا
ریاست کے موضوع پر، عمر عبداللہ نے اس بات کو دہرایا کہ "ریاست کا درجہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ مرکزی حکومت کا نہ صرف جموں و کشمیر کے لوگوں سے بلکہ ہندوستان کے لوگوں سے کیا گیا ایک وعدہ ہے اور سپریم کورٹ نے اسے برقرار رکھا ہے۔ حد بندی اور انتخابات ہوچکے ہیں، اب انہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ لوگ پرسکون ہیں، لیکن اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جانا چاہیے۔ UT کی حیثیت سے لوگوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اب وقت آ گیا ہے کہ عہد کا احترام کیا جائے۔
ترقیاتی منصوبوں میں گاندربل کے مختلف مقامات پر کھیل کے میدان اور ایک ریسیونگ اسٹیشن بھی شامل ہے، جو کہ ضلع کی سماجی، اقتصادی اور کھیلوں کی ترقی کے لیے حکومت کے وسیع تر وژن کی عکاسی کرتا ہے۔
