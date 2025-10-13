ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بی جے پی دھاندلی کے بغیر ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکتی: عمر عبداللہ
عمر عبدللہ نے جموں و کشمیر میں راجیہ سبھا انتخابات میں ’’ہارس ٹریڈنگ‘‘ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔
Published : October 13, 2025 at 4:32 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 7:23 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس (این سی) کے نائب صدر عمر عبداللہ نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) پر دھاندی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی راجیہ سبھا انتخابات میں ایک بھی نشست ’’ہارس ٹریڈنگ‘‘ (یعنی ووٹ خریدنے یا وفاداریاں بدلوانے) کے بغیر نہیں جیت سکتی۔
پیر کے روز این سی اور بی جے پی کے امیدواروں نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے نامزدگیاں داخل کیں جو 24 اکتوبر کو ہونے والے ہیں۔ یہ نشستیں فروری 2021 سے خالی تھیں۔
عمر عبداللہ نے سرینگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کاہ: ’’اعداد و شمار کے لحاظ سے بی جے پی ایک نشست جیتنے کی پوزیشن میں بھی نہیں۔ ان کے پاس 28 ایم ایل ایز ہیں، جبکہ جیتنے کے لیے 30 ووٹ درکار ہیں۔ اگر وہ تین نشستیں جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ صرف پیسے، دباؤ اور ایجنسیز کے ذریعے ممکن ہے۔‘‘
انہوں نے کہا یہ انتخابات واضح کر دیں گے کہ کون بی جے پی کا دوست ہے اور کون مخالف۔‘‘ ان کا اشارہ ان سات اراکین اسمبلی کی طرف تھا جن میں پی ڈی پی کے تین، پیپلز کانفرنس کے سجاد لون، آزاد رکن خورشید شیخ، اور عام آدمی پارٹی کے جیل میں بند رکن معراج ملک شامل ہیں۔
سازباز کا الزام
عمر عبداللہ کے مطابق: ’’جو کوئی بی جے پی کو ووٹ دے گا یا ووٹنگ سے غیر حاضر رہے گا، وہ بی جے پی کا دوست سمجھا جائے گا کیونکہ چار میں سے تین نشستوں پر بی جے پی کے خلاف امیدوار ہیں۔‘‘ انہوں نے کانگریس کے فیصلے پر بھی تبصرہ کیا جس نے چوتھی نشست پر مقابلہ کرنے سے انکار کیا۔ عمر نے کہا: ’’کانگریس کے پاس بہترین موقع تھا، مگر انہوں نے مختلف سوچ اپنائی۔‘‘
دریں اثناء، راجیہ سبھا انتخابات کی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ بی جے پی کے ست شرما، علی محمد میر اور راکش مہاجن نے اپنے کاغذات جمع کرائے، جبکہ نیشنل کانفرنس کے چودھری محمد رمضان، سجاد کچلو اور شمی اوبرائے نے بھی نامزدگیاں داخل کیں۔
الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ 13 اکتوبر تھی، جانچ 14 اکتوبر کو ہوگی اور دستبرداری کی آخری تاریخ 16 اکتوبر مقرر کی گئی ہے۔ ووٹنگ 24 اکتوبر کو ہوگی۔
موجودہ اعداد و شمار کے مطابق تین نشستیں نیشنل کانفرنس کے حصے میں جانے کا امکان ہے، جبکہ چوتھی نشست پر سخت مقابلہ بی جے پی اور این سی کے درمیان ہوگا، اس نشست پر بی جے پی کے پاس 28 ووٹ ہیں جبکہ این سی کے پاس تقریباً 24۔
بی جے پی کا ردعمل
بی جے پی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے دعویٰ کیا کہ ’’یہ غیر جماعتی بنیاد پر ہونے والے انتخابات ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ایم ایل ایز ہمارے امیدواروں کو سپورٹ کریں گے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ ہم ووٹ خریدیں گے۔‘‘
ریاضی
اسمبلی میں کل 90نشستں ہیں تاہم فی الوقت 88 اراکین ہی ہیں۔ ایک نشست بی جے پی کے ایم ایل اے دیویندر سنگھ رانا کی وفات کے بعد خالی ہوئی، جبکہ دوسری عمر عبداللہ کے بدگام نشست چھوڑنے کے بعد۔
این سی کو 53 ووٹوں کی حمایت حاصل ہے (جن میں 6 کانگریس، 5 آزاد اور ایک سی پی آئی ایم کے تاریگامی شامل ہیں)، جبکہ بی جے پی کے پاس 28 ووٹ ہیں۔ بقیہ ووٹ چھوٹی جماعتوں کے پاس ہیں پی ڈی پی (3)، پیپلز کانفرنس (1)، عام آدمی پارٹی (1) اور آزاد ایم ایل اے شیخ خورشید۔
یہ بھی پڑھیں: