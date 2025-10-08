ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں میں چیف الیکٹورل آفیسر کی صدارت میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا اجلاس

میٹنگ کا مقصد الیکشن کمیشن کی تیاریاں، ووٹر فہرستوں کی تازہ کاری و شفاف انتخابات کے انعقاد سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کرنا تھا۔

جموں میں چیف الیکٹورل آفیسر کی صدارت میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا اجلاس (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 8, 2025 at 6:49 PM IST

2 Min Read
جموں: ( محمد اشرف گنائی) چیف الیکٹورل آفیسر جموں و کشمیر، شری سنجیو ورما (آئی اے ایس) نے آج یونین ٹیریٹری کے تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے تبادلۂ خیال کیا۔ یہ اجلاس 27۔بڈگام اور 77۔ناگروٹہ اسمبلی حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں منعقد کیا گیا۔


اس میٹنگ کا مقصد سیاسی جماعتوں کو الیکشن کمیشن کی تیاریاں، ضابطۂ اخلاق، ووٹر فہرستوں کی تازہ کاری اور شفاف انتخابات کے انعقاد سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کرنا تھا۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی مکمل پاسداری کریں اور صحت مند جمہوری عمل کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔


شری سنجیو ورما نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی فہرستوں کی جانچ اور پولنگ اسٹیشنز کی تیاری کے عمل کو حتمی شکل دی جا رہی ہے تاکہ ووٹروں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام انتظامات کو شفاف اور غیرجانبدارانہ طریقے سے مکمل کیا جائے گا۔


سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے بھی اس موقع پر اپنی تجاویز اور خدشات پیش کیے اور الیکشن کمیشن کو یقین دلایا کہ وہ انتخابی ضابطوں کی مکمل پابندی کریں گے۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے کہا کہ سیاسی جماعتوں اور انتظامیہ کے درمیان مسلسل رابطہ اور تعاون ہی آزاد، منصفانہ اور پرامن انتخابات کو یقینی بنا سکتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: بڈگام ضمنی انتخاب: این سی کیلئے بڑا امتحان، داخلی اختلافات اور اپوزیشن دباؤ کے بیچ مقابلہ دلچسپ ہوگا


میٹنگ میں متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، الیکشن افسران اور دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ ذرائع کے مطابق، الیکشن شیڈول کے اعلان کے بعد دونوں حلقوں میں انتخابی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور مختلف جماعتیں عوامی رابطہ مہم میں مصروف ہیں۔

