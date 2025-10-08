جموں میں چیف الیکٹورل آفیسر کی صدارت میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا اجلاس

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں چیف الیکٹورل آفیسر کی صدارت میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا اجلاس
میٹنگ کا مقصد الیکشن کمیشن کی تیاریاں، ووٹر فہرستوں کی تازہ کاری و شفاف انتخابات کے انعقاد سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کرنا تھا۔
Published : October 8, 2025 at 6:49 PM IST
جموں: ( محمد اشرف گنائی) چیف الیکٹورل آفیسر جموں و کشمیر، شری سنجیو ورما (آئی اے ایس) نے آج یونین ٹیریٹری کے تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے تبادلۂ خیال کیا۔ یہ اجلاس 27۔بڈگام اور 77۔ناگروٹہ اسمبلی حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں منعقد کیا گیا۔
اس میٹنگ کا مقصد سیاسی جماعتوں کو الیکشن کمیشن کی تیاریاں، ضابطۂ اخلاق، ووٹر فہرستوں کی تازہ کاری اور شفاف انتخابات کے انعقاد سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کرنا تھا۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی مکمل پاسداری کریں اور صحت مند جمہوری عمل کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔
شری سنجیو ورما نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی فہرستوں کی جانچ اور پولنگ اسٹیشنز کی تیاری کے عمل کو حتمی شکل دی جا رہی ہے تاکہ ووٹروں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام انتظامات کو شفاف اور غیرجانبدارانہ طریقے سے مکمل کیا جائے گا۔
سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے بھی اس موقع پر اپنی تجاویز اور خدشات پیش کیے اور الیکشن کمیشن کو یقین دلایا کہ وہ انتخابی ضابطوں کی مکمل پابندی کریں گے۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے کہا کہ سیاسی جماعتوں اور انتظامیہ کے درمیان مسلسل رابطہ اور تعاون ہی آزاد، منصفانہ اور پرامن انتخابات کو یقینی بنا سکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: بڈگام ضمنی انتخاب: این سی کیلئے بڑا امتحان، داخلی اختلافات اور اپوزیشن دباؤ کے بیچ مقابلہ دلچسپ ہوگا
میٹنگ میں متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، الیکشن افسران اور دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ ذرائع کے مطابق، الیکشن شیڈول کے اعلان کے بعد دونوں حلقوں میں انتخابی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور مختلف جماعتیں عوامی رابطہ مہم میں مصروف ہیں۔