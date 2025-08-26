لیف ماینر اور دیگر بیماریوں کے بارے میں آگاہی ضروری: زرعی ماہرین

ترال(شبیر بٹ): وادی کشمیر میں امسال درجہ حرارت میں اضافے اور موسم میں غیر معمولی تبدیلی کی وجہ سے جہاں سیب کی فصل مختلف بیماریوں کے شکار ہوگئی وہیں اب کی بار لیف ماینر نامی بیماری نے جنوبی کشمیر کے باغات کے مالکان کی نیندیں حرام کر دی ہے۔
اس سلسلے میں محکمہ ہاٹیکلچر کے ماہر اور ایچ ڈی او اونتی پورہ سرتاج احمد نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت میں کہا کہ کشمیر میں جہاں ہائی ڈینسٹی باغات نے اقتصادیات کو فروغ دیا ہے وہیں اس سلسلے میں باغ مالکان کےلیے نیے چلینجز بھی پیدا ہوگیے ہیں اور لیف ماینر اور دیگر اقسام کی بیماریاں پھیل رہی ہے اس سلسلے میں جہاں باغ مالکان کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔
محکمہ ہاٹیکلچر کی جانب سے ظاہر کی جانے والی ایڈوئزری پر بھی عمل کیا جانا چاہیے تاکہ میوہ جات اور پودوں کو بچایا جا سکے۔ سرتاج احمد نے کہا کہ جنوبی کشمیر میں ہائی ڈینسٹی کافی معروف ہو رہا ہے اور لوگ اب روایتی باغات کو کاٹ کر ہائی ڈینسٹی پودے لگا رہے ہیں کیونکہ اس میں اقتصادی طور پر لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے۔
انھوں نے مزید کہا کہ نوجوان کیلئے ہای ڈینسٹی باغات سے روزگار کے بہتر مواقع پیدا ہو رہے ہیں اور اس لیےنو جوانوں کو اس صنعت میں آکر اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہیے۔
واضح رہے کہ ہائی ڈینسٹی والے باغات فی ہیکٹر پھلدار درختوں کی تعداد میں نمایاں طور پر اضافہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہائی ڈینسٹی کا مقصد مستقل رنگ، گریڈ اور سائز کے ساتھ اعلیٰ معیار کے پھل پیدا کرنا ہے۔ ہائی ڈینسٹی کے پھل بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ بہت سی اعلی کثافت والی قسمیں عام بیماریوں کے خلاف زیادہ مزاحم ہونے کے لیے لگائی جاتی ہیں، جس سے باغ کی مجموعی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اعلی کثافت والے پھل کی کاشت وادی کشمیر کے زرعی شعبے میں ایک انقلاب برپا کر رہی ہے۔