وانگچک کی بھوک ہڑتال کے بیچ مرکز نے دوبارہ کھولے لداخی قیادت کے ساتھ بات چیت کے دروازے

چار ماہ بعد شروع ہونے والی اس بات چیت میں ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کا مطالبہ ایجنڈے کے اہم نکات ہوں گے۔

ا
لداخ (فائل فوٹو)
author img

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : September 20, 2025 at 7:42 PM IST

3 Min Read
سرینگر: مرکزی حکومت نے لداخ کی قیادت کے ساتھ رُکی ہوئی بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکام کے مطابق لداخ کے لیے تشکیل دی گئی ہائی پاورڈ کمیٹی (ایچ پی سی) کا اگلا اجلاس 6 اکتوبر کو نئی دہلی میں منعقد ہوگا۔

یہ کمیٹی، جس کی صدارت مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نیتانند رائے کر رہے ہیں، لداخ کی سیاسی قیادت کے اہم مطالبات پر غور کر رہی ہے۔ ان مطالبات میں مکمل ریاستی درجہ، چھٹے شیڈول کے تحت قبائلی برادریوں کے تحفظات، علیحدہ پبلک سروس کمیشن کا قیام اور لوک سبھا میں نمائندگی میں اضافہ جیسے کلیدی مطالبات شامل ہیں۔

لداخ کے سیاسی و سماجی کارکن سجاد کرگلی نے بھی اس پیش رفت کی تصدیق کی اور کہا: ’’بالآخر وزارت داخلہ نے لداخی قیادت کے ساتھ بات چیت بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اُمید ہے یہ مذاکرات ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کے حصول کی سمت کوئی نتیجہ خیز پیش رفت ثابت ہوں گے۔ یہ محض رسمی نہ ہوں بلکہ عملی نتائج دینے والے ہوں۔‘‘

یاد رہے کہ آخری باضابطہ ملاقات 27 مئی 2025 کو نئی دہلی میں ہوئی تھی، جس میں لداخ کی نمائندگی لیہہ اپیکس باڈی (ایل اے بی) اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) نے کی تھی۔ اس کے بعد مذاکرات کا سلسلہ چار ماہ تک رکا رہا۔

یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب لداخ میں سیاسی رہنما اور سول سوسائٹی کارکنان دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ معروف ماحولیاتی کارکن اور ریمون میگسسے ایوارڈ یافتہ سونم وانگچک نے ایل اے بی کے ساتھ مل کر 10 ستمبر کو 35 روزہ بھوک ہڑتال شروع کی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ لداخ کو آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کیا جائے اور خطے کو مکمل ریاستی درجہ دیا جائے۔ وانگچک نے واضح کیا تھا کہ ’’بھوک ہڑتال 2 اکتوبر تک جاری رہے گی،‘‘ جو گاندھی جینتی کے موقع پر ایک ’اہم دن‘ تصور کیا جا رہا ہے۔

لیہہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران وانگچک نے مرکزی حکومت کی سست روی پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا: ’’تقریباً دو ماہ قبل مذاکرات اچانک رُک گئے۔ جب بنیادی مطالبات پر سنجیدہ بات شروع ہونے والی تھی تو حکومت نے اگلی میٹنگ بلانا ہی بند کر دیا۔‘‘

انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کو اس کے انتخابی وعدے کی بھی یاد دہانی کرتے ہوئے کہا: ’’بی جے پی نے لداخ کو چھٹے شیڈول کے تحت تحفظ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدہ آئندہ کونسل انتخابات سے پہلے پورا ہونا چاہیے۔‘‘

اکتوبر چھ سے ہو رہی ہے بات چیت شروع
اکتوبر چھ سے ہو رہی ہے بات چیت شروع (Special Arrangement)

یاد رہے کہ جولائی میں ہی وانگچک اور ایل اے بی نے انتباہ دیا تھا کہ اگر مرکز نے مذاکرات شروع نہ کیے تو وہ بھوک ہڑتال کریں گے۔ وزارت داخلہ نے جولائی کے لیے میٹنگز طے کی تھیں، لیکن لداخی نمائندوں کے مطابق ان اجلاسوں میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہوسکی۔

TAGGED:

