عمر عبداللہ نے مودی حکومت پر کی تنقید، کہا: مرکز نے جموں و کشمیر اور لداخ دونوں کو دھوکہ دیا
عمر عبداللہ نے کہا، مرکزی حکومت جموں وکشمیر اور لداخ کو ریاست کا درجہ دینے کے اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔
Published : September 29, 2025 at 11:20 AM IST
نئی دہلی: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مرکزی حکومت پر لداخ اور جموں و کشمیر دونوں کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے اور ریاست کی بحالی میں تاخیر کرکے عدم اعتماد کو بڑھا رہی ہے۔
اتوار کو سینئر صحافی اور مصنف ہریندر باویجا کی تازہ ترین کتاب، "وہ آپ کو گولی مار دیں گے، میڈم: مائی لائف تھرو کنفلیکٹ" (دے وِل شوٹ یو میڈم They will shoot you madam) کے اجراء کے موقع پر بات کرتے ہوئے عبداللہ نے کہا کہ حکومت اپنے روڈ میپ کو نافذ کرنے میں ناکام رہی ہے، پہلے جموں و کشمیر اور اب لداخ کے لیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ لداخ کو "ناممکن" یقین دہانیوں سے گمراہ کیا گیا ہے۔
لداخ سے چھٹے شیڈول کا کیا تھا وعدہ
انہوں نے کہا، "جب آپ چاہتے تھے کہ وہ (لداخ) ہل کونسل کے انتخابات میں حصہ لیں، تو آپ نے ان سے چھٹے شیڈول کا وعدہ کیا تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ لداخ کو چھٹا شیڈول دینا تقریباً ناممکن تھا۔ ایک طرف چین اور دوسری طرف پاکستان کی سرحد سے متصل اس خطے کو بڑی دفاعی موجودگی کی ضرورت ہے، جسے چھٹا شیڈول ناممکن بنا دیتا ہے، آپ نے انتخابی وعدہ کیا تھا۔"
لداخیوں کے خوابوں کو پورا کرنے پر تہہ دل سے شکریہ
55 سالہ رہنما نے لداخی رہنماؤں، خاص طور پر سماجی کارکن سونم وانگچک کے ساتھ رویے میں اچانک تبدیلی پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے سوال کیا، "ایک شریف آدمی جو کل تک وزیر اعظم کی بطور ماحولیاتی جنگجو تعریف کر رہا تھا اور 2019 میں یونین ٹیریٹری کا درجہ دینے، لداخیوں کے خوابوں کو پورا کرنے پر ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا تھا... اس وقت کسی کو ان میں کوئی عیب نظر نہیں آیا تھا۔
پرتشدد مظاہرے میں پانچ افراد ہلاک
واضح رہے کہ 24 ستمبر کو لداخ کو آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے اور اسے ریاست کا درجہ دینے کے مطالبے کی حمایت میں مظاہرے پرتشدد ہوگئے جس کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے۔ اس واقعے کے بعد احتجاج کی قیادت کرنے والے مظاہرین میں سے ایک وانگچوک کو قومی سلامتی ایکٹ (NSA) کے تحت حراست میں لے لیا گیا۔
پہلے حد بندی، پھر انتخابات اور آخر میں ریاست کا درجہ
جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے مطالبے کے بارے میں عبداللہ نے مرکزی حکومت پر اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا، "آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ تین مراحل کا عمل ہے۔ پہلے حد بندی، پھر انتخابات اور آخر میں ریاست کا درجہ۔ پہلے دو مرحلے مکمل ہو چکے ہیں، لیکن تیسرا مرحلہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے اور پھر آپ حیران ہیں کہ اعتماد کی کمی کیوں ہے؟"
سپریم کورٹ کے حالیہ تبصروں کی طرف اشارہ
عبداللہ نے خبردار کیا کہ حالیہ پارلیمانی اور اسمبلی انتخابات دونوں میں جموں و کشمیر کے باشندوں کی بے مثال شرکت کے باوجود اعتماد کی کمی، عوامی اعتماد کو ختم کر رہی ہے۔ انہوں نے ریاستی حیثیت پر سپریم کورٹ کے حالیہ تبصروں کی طرف بھی اشارہ کیا، جس میں عرضی گزاروں پر زور دیا گیا کہ وہ مرکز سے جموں و کشمیر کی حیثیت کو بحال کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کرے تاکہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کی طرح "زمینی حقائق" پر غور کیا جا سکے۔
پہلگام جیسا واقعہ پیش آئے گا
عبداللہ نے کہا کہ یہ "انتہائی افسوسناک" ہے کہ یہ معاملہ سرحد پار سے ہونے والے واقعات سے منسلک معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا پاکستان اب فیصلہ کرے گا کہ جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ دیا جائے یا نہیں؟ انہوں نے مزید کہا، "کیونکہ جب بھی ہم ریاستی حیثیت کے قریب جائیں گے، پہلگام جیسا واقعہ پیش آئے گا اور ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے گا۔" انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ریاست کو اچھے رویے کے لیے "لالچ" کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
وہ آپ کو گولی مار دیں گے، میڈم
اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ مسئلہ، کشمیر کی سرزمین کا نہیں ہے، بلکہ "کشمیریوں" کا ہے، عبداللہ نے کہا کہ لوگ دوبارہ ملکیت کا حقیقی احساس محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "ہم نام رکھنے میں یہ چھوٹا سا فرق کرتے ہیں، اور آپ زمین پر بہت بڑا فرق کرتے ہیں... اور انہوں نے (لوگوں) نے آپ کو پچھلے دو تین سالوں میں بار بار دکھایا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملکیت، سنی جائے، عزت کی جائے۔" یاد رہے کہ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ بھی پینل بحث میں شامل ہوئے۔
"وہ آپ کو گولی مار دیں گے، میڈم،" رولی کتب کے ذریعہ شائع کیا گیا، باویجا کے متنازعہ علاقوں میں گہرائی تک جانے اور دشوار گزار خطوں سے کہانیوں سے پردہ اٹھانے کے سفر کا پتہ لگاتا ہے۔ پنجاب کی خونی گلیوں سے لے کر جموں و کشمیر کے جنگی میدانوں تک اور پھر پاکستان اور تباہ حال افغانستان تک باویجا نے کہانیوں سے پردہ اٹھانے میں کافی محنت کی ہے۔