ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'لداخ تشدد کیلئے سونم وانگچک ذمہ دار'، مرکز نے کہا، عرب بہاریہ اور جنریشن زیڈ تحریک کے نام پر لوگوں کو اکسایا
وہیں وانگچک نے اپنی 15 روزہ بھوک ہڑتال ختم کر دی اور ایک بیان میں عوام سے تشدد سے گریز کرنے کی اپیل کی۔
Published : September 25, 2025 at 7:14 AM IST
نئی دہلی: مرکزی وزارت داخلہ نے بدھ کو سماجی کارکن سونم وانگچک کو لیہہ میں بدامنی کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جس میں تین سے چار افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف وانگچک جو لداخ کے لیے ریاستی درجے کے مطالبے پر 15 روزہ بھوک ہڑتال پر بیٹھے تھے، تشدد کے بعد اپنی ہڑتال ختم کر دی۔
ایک بیان میں وزارت داخلہ نے کہا، "وہ مطالبات جن پر وانگچوک بھوک ہڑتال پر تھے وہ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی (ایچ پی سی) میں بحث کا لازمی حصہ ہیں۔ بہت سے لیڈروں کی جانب سے بھوک ہڑتال ختم کرنے پر زور دینے کے باوجود انہوں نے بھوک ہڑتال جاری رکھی، مزید یہ کہ عرب بہاریہ کی طرح کے احتجاج اور نیپال میں جنریشن زیڈ تحریک کا حوالہ دے کر اشتعال انگیز طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا۔"
📢 Press Release on Ladakh— PIB - Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) September 24, 2025
⭐ A hunger strike was started by Sh Sonam Wangchuk on 10-09-2025 stating the demand of 6th schedule and statehood for Ladakh. It is well known that Government of India has been actively engaged with Apex Body Leh and Kargil Democratic Alliance on…
اس میں مزید کہا گیا، "24 ستمبر کو تقریباً 11.30 بجے، ان کی اشتعال انگیز تقریروں سے اکسایا گیا ایک ہجوم بھوک ہڑتال کے مقام سے نکل گیا اور سیاسی پارٹی (بی جے پی) کے دفتر کے ساتھ ساتھ سی ای سی لیہہ کے سرکاری دفتر پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ان دفاتر کو آگ لگا دی، سکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کیا اور پولیس کی گاڑی کو نذر آتش کر دیا"۔
بیان میں کہا گیا کہ بے قابو ہجوم نے سکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کیا جس میں 30 سے زیادہ پولیس/سی آر پی ایف اہلکار زخمی ہوئے۔ ہجوم نے عوامی املاک کی تباہی اور پولیس اہلکاروں پر حملے جاری رکھے۔ اپنے دفاع میں پولیس کو فائرنگ کا سہارا لینا پڑا جس میں بدقسمتی سے کچھ ہلاکتیں بھی ہوئیں۔
وزارت نے کہا، "یہ واضح ہے کہ سونم وانگچک نے اپنے اشتعال انگیز بیانات کے ذریعے ہجوم کو بھڑکایا تھا۔ اتفاق سے ان پرتشدد واقعات کے بیچ انہوں نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی اور صورت حال پر قابو پانے کی سنجیدہ کوشش کیے بغیر ایمبولینس میں اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے"۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی اگلی میٹنگ چھ اکتوبر کو طے کی گئی ہے جب کہ 25 اور 26 ستمبر کو لداخ کے رہنماؤں سے ملاقاتوں کا بھی منصوبہ ہے۔
مزید پڑھیں:
لداخ میں پر تشدد احتجاج مظاہرے، کم از کم تین شہری ہلاک درجنوں زخمی
لداخ میں احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہے اس کی وجہ؟
لداخ: سونم وانگچک، لیہہ ایپک باڈی کی بھوک ہڑتال؛ ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کی مانگ