مرکزی حکومت کی جانب سے جموں و کشمیر کےلئے ریلیف پیکیج کا اعلان کیا جائے گا: اشوک کول
Published : September 21, 2025 at 7:09 PM IST
پلوامہ : بی جے پی نے 'سیوا پکھواڑا' مہم کے تحت پلوامہ کے رنگہ مولہ میں صفائی مہم چلائی۔ ریاستی جنرل سکریٹری اشوک کول اور دیگر سینئر رہنماؤں نے زیارت شریف کے گردونواح کو صاف کیا۔ اس موقع پر اشوک کول نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سیب کاشتکاروں کے مسائل پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات اور شاہراہوں کی بندش سے ہونے والے نقصانات پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت ان نقصانات کی تلافی کے لیے پرعزم ہے۔ مرکزی حکومت جلد ہی جموں و کشمیر کے لیے ایک جامع ریلیف پیکج کا اعلان کرے گی۔ یہ پیکج 2014 کے سیلاب اور دیگر نقصانات کی تلافی میں مددگار ثابت ہوگا۔ وادی کی ریڑھ کی ہڈی، سیب کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے ریلوے مکمل طور پر تیار رہے گی۔
بی جے پی لیڈر اشوک کول نے کہا کہ ’آنے والے سیزن میں سیب کی پیداوار کو باہر کی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے ریلوے خدمات کو بہتر بنایا جائے گا۔ اس سال بھی میوہ جات کو باہر بھیجنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ یہ اقدامات ہمارے کسانوں کی خوشحالی کی ضمانت ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہر شہری کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائی جائے۔