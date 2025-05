ETV Bharat / jammu-and-kashmir

گریز وادی بھی دہل اٹھی، چند دنوں کی خاموشی کے بعد گولہ باری کا سلسلہ شروع - GUREZ CEASEFIRE VIOLATION

گریز وادی میں بھی گولہ باری شروع ( ای ٹی وی بھارت )

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team Published : May 10, 2025 at 12:42 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 1:35 PM IST 2 Min Read

چند دنوں کی خاموشی کے بعد گریز وادی میں گولہ باری کا سلسلہ شروع (ای ٹی وی بھارت) بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : بھارت کی جانب سے ’’آپریشن سندور‘‘ کے تحت پاکستان اور پاکستانی زیر قبضہ کشمیر میں نو ٹھکانوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد پاکستان کی جانب سے لائن آف کنٹرول (ایل او سی) اور انٹرنیشنل بارڈر (آئی بی) پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے تحت شدید گولہ باری جاری ہے تاہم حیران کن طور پر شمالی کشمیر کے گریز سیکٹر میں کئی دن کی خاموشی کے بعد ہفتہ کو پاکستان کی جانب سے گولہ باری کی گئی۔

بانڈی پورہ ضلع کے گریز سیکٹر میں شیلنگ کے بعد لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے اور لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ گریز کے باشندوں نے حکام سے زیر زمین بنکر فراہم کرنے کے علاوہ محفوظ مقامات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ایمرجنسی کی صورتحال میں لوگ خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ ادھر، ڈی ڈی سی تلیل نے بھی راجا اعجاز خان نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وادئ تلیل میں کیمونٹی بنکروں میں اضافہ کیا جائے اور لوگوں کی اشیاء خوردنی کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ قابل ذکر ہے کہ بھارت اور پاکستان کے مابین موجودہ حالات کے پیش نظر جموں و کشمیر بھر میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ شہری علاقوں میں خوف کا ماحول ہے، ہوائی اڈوں کو بھی سیولین پروازوں کے لیے معطل کر دیا گیا ہے، حج پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ دنوں کے دوران رات گئے کشمیر سمیت جموں میں بھی پاکستان کی جانب سے ڈرونز اور میزائل حملہ کیا جا رہا ہے جس سے عوام خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ بھی پڑھیں: ایک ساتھ جنمے، پلے بڑھے اور ایک ساتھ دفن ہونے والے زویا اور زین پاکستانی شیلنگ سے جموں کشمیر میں اے ڈی سی سمیت پانچ ہلاک جموں اور سرینگر ہوائی اڈے 14 مئی تک بند، عازمین حج کی پروازیں بھی منسوخ

چند دنوں کی خاموشی کے بعد گریز وادی میں گولہ باری کا سلسلہ شروع (ای ٹی وی بھارت) بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : بھارت کی جانب سے ’’آپریشن سندور‘‘ کے تحت پاکستان اور پاکستانی زیر قبضہ کشمیر میں نو ٹھکانوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد پاکستان کی جانب سے لائن آف کنٹرول (ایل او سی) اور انٹرنیشنل بارڈر (آئی بی) پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے تحت شدید گولہ باری جاری ہے تاہم حیران کن طور پر شمالی کشمیر کے گریز سیکٹر میں کئی دن کی خاموشی کے بعد ہفتہ کو پاکستان کی جانب سے گولہ باری کی گئی۔ بانڈی پورہ ضلع کے گریز سیکٹر میں شیلنگ کے بعد لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے اور لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ گریز کے باشندوں نے حکام سے زیر زمین بنکر فراہم کرنے کے علاوہ محفوظ مقامات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ایمرجنسی کی صورتحال میں لوگ خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ ادھر، ڈی ڈی سی تلیل نے بھی راجا اعجاز خان نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وادئ تلیل میں کیمونٹی بنکروں میں اضافہ کیا جائے اور لوگوں کی اشیاء خوردنی کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ قابل ذکر ہے کہ بھارت اور پاکستان کے مابین موجودہ حالات کے پیش نظر جموں و کشمیر بھر میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ شہری علاقوں میں خوف کا ماحول ہے، ہوائی اڈوں کو بھی سیولین پروازوں کے لیے معطل کر دیا گیا ہے، حج پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ دنوں کے دوران رات گئے کشمیر سمیت جموں میں بھی پاکستان کی جانب سے ڈرونز اور میزائل حملہ کیا جا رہا ہے جس سے عوام خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ بھی پڑھیں: ایک ساتھ جنمے، پلے بڑھے اور ایک ساتھ دفن ہونے والے زویا اور زین پاکستانی شیلنگ سے جموں کشمیر میں اے ڈی سی سمیت پانچ ہلاک جموں اور سرینگر ہوائی اڈے 14 مئی تک بند، عازمین حج کی پروازیں بھی منسوخ

Last Updated : May 10, 2025 at 1:35 PM IST