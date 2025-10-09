ETV Bharat / jammu-and-kashmir
غزہ میں جنگ بندی ناانصافی کے بیچ امید کی کرن، میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق
Published : October 9, 2025 at 8:55 PM IST
سرینگر( پرویز الدین): میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے غزہ میں جنگ بندی ہی ناانصافی کے بیچ امید کی کرن قرار دیا اور کہا کہ یہ فلسطینیوں کے لیے طویل انتظار کے بعد ایک بڑی راحت ہوگی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ حقیقی امن اسی وقت قائم ہوگا جب فلسطینیوں کے حقوق، عزت اور وطن بحال ہوں گے۔
میرواعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے ایک پر ایک پوسٹ میں غزہ میں جنگ بندی کی خبر کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے فلسطینی عوام کے لیے قتل عام، بھوک اور اسرائیلی نسل کشی کے مہینوں بعد ایک انتہائی ضروری راحت قرار دیا۔
انہوں نے لکھا کہ اگرچہ یہ نام نہاد ’’امن معاہدہ‘‘ غیرمنصفانہ اور یک طرفہ ہے۔ تاہم امید ہے کہ جنگ بندی قائم رہے گی اور یہ علاقائی امن و انصاف کے لیے ایک حقیقی قدم ثابت ہوگی۔انہوں نے مزید کہا کہ جب مغوی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں تو فلسطینیوں کو بھی محفوظ گھر، عزتِ نفس اور ناجائز قبضے سے آزادی کا حق حاصل ہونا چاہیے۔
میرواعظ نے اپنے پوسٹ میں مزید لکھا کہ حقیقی امن تبھی قائم ہوگا جب فلسطینی عوام کے حقوق کو تسلیم کیا جائے اور ان کا وطن بحال کیا جائے۔
واضح رہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ دونوں فریقین نے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر عملدرآمد پر اتفاق کیا ہے۔ اس اہم معاہدے کے بعد، لوگوں نے غزہ کی سڑکوں پر جشن منایا، جو کہ جنگ بندی کی امید کی علامت ہے۔ فلسطین خصوصاً غزہ کی پٹی میں جشن کا ماحول ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے بعد ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہونے والی بات چیت کے بعد دونوں اطراف کے حکام نے اس معاہدے پر دستخط کی تصدیق کی۔ دو سالہ جنگ میں 67 ہزار سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔
قبل ذکر ہے کہ ایک ماہ کے مذاکرات کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور حماس کے درمیان دو سال سے جاری جنگ میں جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیلی افواج غزہ کے ایک بڑے حصے سے انخلاء کر کے فلسطینی یرغمالیوں کو رہا کریں گی۔ اس کے بدلے میں حماس نے بھی یرغمالیوں کی رہائی پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ فلسطینی یرغمالیوں کے بدلے میں حماس آئندہ چند دنوں میں تمام 20 اسرائیلی یرغمالیوں کو زندہ رہا کر دے گا۔