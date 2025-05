ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سیز فائر کے بعد کشمیر کے اسکولوں میں لوٹ آئی رونق، تعلیمی سرگرمیاں بحال - KASHMIR SCHOOLS REOPENED

منگل کو جموں کشمیر میں جزوی طور تعلیمی ادارے کھل گئے ( ای ٹی وی بھارت )

سیز فائر کے بعد کشمیر کے اسکولوں میں لوٹ آئی رونق (ویڈیو: ای ٹی وی بھارت) سرینگر (نیوز ڈیسک) : بھارت اور پاکستان کے مابین جنگ بندی کا اعلان کیے جانے کے بعد وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں آج یعنی منگل کو اسکول اور کالج دوبارہ کھل گئے۔ تاہم، سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر تعلیمی ادارے تاحال بند رکھے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق، تعلیمی سرگرمیوں کی جزوی بحالی کا فیصلہ لائن آف کنٹرول (ایل او سی) اور بین الاقوامی سرحد (آئی بی) کے قریبی علاقوں میں سیکیورٹی جائزے کے بعد لیا گیا ہے۔ صوبہ جموں کے راجوری، پونچھ، سانبہ، کٹھوعہ اور جموں اضلاع سمیت کشمیر کے کپوارہ، بارہمولہ اور بانڈی پورہ (گریز) جیسے سرحدی علاقوں میں تعلیمی ادارے آج یعنی منگل کو بھی بند رہے۔ ادھر، کشمیر یونیورسٹی اور کلسٹر یونیورسٹی نے بھی تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی گزشتہ دنوں بھارت پاکستان کشیدگی کے باعث ملتوی ہوئے امتحانات کے لئے نئی تاریخوں کا جلد اعلان کرنے کی یقین دہانی کی ہے۔

سرینگر سمیت کئی دیگر اضلاع کی سڑکوں پر منگل کی صبح اسکول گاڑیاں رواں دیواں نظر آئیں۔ نجی و سرکاری اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں لوٹ آنے سے اسکولوں کی رونق بحال ہو گئی۔ طلبہ سمیت اساتذہ خوش اور پر جوش نظر آ رہے تھے۔ یاد رہے کہ پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد بھارت کی جانب سے 6اور 7مئی کی درمیانی شب ’’آپریشن سندور‘‘ کے تحت پاکستان اور پاکستانی زیر قبضہ کشمیر کے مختلف دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا جس کے جواب میں پاکستان نے بھی کارروائی انجام دی۔ اس کشیدگی اور جنگی صورتحال کے پیش نظر جموں و کشمیر کی صوبائی انتظامیہ نے پہلے سرحدی علاقوں بعد ازاں مجموعی طور سبھی اسکولوں میں ’’اگلے احکامات‘‘ تک تدریسی سرگرمیاں بحال کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ ہفتہ کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت اور پاکستان کے مابین سیز فائر کا اعلان کیے جانے بعد جموں کشمیر حکومت نے منگل سے تدریسی سرگرمیاں بحال کیے جانے کا عندیہ دیا تھا۔ گزشتہ شام انتظامیہ نے آج یعنی منگل کو باضابطہ طور غیر سرحدی علاقوں کے اسکولوں میں تدریسی سرگرمیاں بحال کرنے کا حکامنامہ جاری کیا تھا۔ وہیں سرحدی علاقوں میں سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیے جانے کے بعد ہی تعلیمی سرگرمیاں بحال کی جائیں گی۔ یہ بھی پڑھیں: جموں ڈویژن میں سرحدی کشیدگی کے سبب تمام تعلیمی ادارے آٹھویں روز بھی بند

