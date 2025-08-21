حراستی تشدد کیس: کورٹ ہدایات پر سی بی آئی نے ڈی ایس پی سمیت آٹھ افراد کو کیا گرفتار

سرینگر: سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) نے زیر حراست تشدد کے ایک سنگین معاملے میں کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ایک ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (DySP)، ایک انسپکٹر اور چھ پولیس اہلکاروں کے علاوہ دو عام شہریوں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ یہ گرفتاریاں سپریم کورٹ کی جانب سے 21 جولائی کو دیے گئے ایک حکم نامے کے بعد عمل میں آئیں، جس میں عدالت نے جموں و کشمیر کے ایک پولیس کانسٹیبل پر زیر حراست ہوئے ’’ظالمانہ اور غیر انسانی‘‘ تشدد کا سخت نوٹس لیا تھا۔
گرفتار ہونے والے پولیس اہلکاروں کی شناخت ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اعجاز احمد نائیکو اور کپوارہ میں قائم جوائنٹ انٹرروگیشن سنٹر (JIC) کے پانچ اہلکاروں - سب انسپکٹر ریاض احمد، جہانگیر احمد، امتیاز احمد، محمد یونس اور شاکر احمد - کے طور پر ہوئی ہے۔ گرفتار کیے گئے دونوں عام شہریوں کی تفصیلات فی الحال ظاہر نہیں کی گئیں۔
کیا ہے معاملہ
یہ معاملہ پولیس کانسٹیبل خورشید احمد چوہان سے متعلق ہے، جنہیں مبینہ طور پر دو سال قبل جے آئی سی کے اندر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل سپریم کورٹ کے بنچ نے مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی انتظامیہ کو ہدایت دی تھی کہ وہ متاثرہ - چوہان - کو 50 لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کرے، اور ساتھ ہی سی بی آئی کو اس معاملے میں ایف آئی آر درج کر کے تحقیقات کا حکم بھی دیا تھا۔
عدالت کا یہ حکم چوہان کی اہلیہ روبینہ اختر کی جانب سے کورٹ میں دائر کی گئی شکایت کے جواب میں آیا تھا، جنہوں نے اپنی شکایت میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کے شوہر کو ایک منشیات کے کیس کے سلسلے میں طلب کیا گیا اور چھ دن تک غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا اور اس دوران اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
پولیس حراست میں تشدد
شکایت کنندہ نے الزام عائد کیا تھا کہ ملزم افسران نے دوران تشدد لوہے سریے اور لاٹھیوں کا استعمال کیا تھا، بجلی کے جھٹکوں سے ملزم کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جبکہ ان کے اعضاء تناسل کو بھی مسخ کیا، یہاں تک کہ ان کے مقعد میں لال مرچ بھی ڈالی گئی تھی۔
سی بی آئی نے کورٹ ہدایات کے بعد 29 جولائی کو سبھی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ مقدمہ میں ان پر مجرمانہ سازش، اقدام قتل، غیر قانونی حراست اور خطرناک ہتھیاروں سے جان بوجھ کر چوٹ پہنچانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سی بی آئی کو ملزم افسران کو گرفتار کرنے کے لیے ایک ماہ اور تحقیقات مکمل کرنے کے لیے تین ماہ کا وقت دیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: