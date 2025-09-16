ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جاریہ مالی سال کے دوران 2070 کروڑ کے قالین کشمیر سے برآمد: ڈائریکٹر آئی آئی سی ٹی
انڈین انسٹی ٹیوٹ آف کارپٹ ٹیکنالوجی کی جانب سے نایاب اور پرانی قالینوں کی ڈیجٹلائزیشن کا عمل بھی جاری ہے۔
Published : September 16, 2025 at 5:58 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) انڈین انسٹی ٹیوٹ آف کارپٹ ٹیکنالوجی (آئی آئی سی ٹی) قالین صنعت کو نئی جلا بخشنے اور دستکاروں کو نئے ڈائیزنز اور مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو مدنظر رکھ کر جموں وکشمیر کے 8 اضلاع میں قالین صنعت سے وابستہ دستکاروں کو تربیت دینے جارہا ہے۔ ایسے میں پہلے مرحلے کے تحت پلوامہ اور شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع کا انتخاب کیا گیا ہے اور اس تربیت پروگرام کی خاص بات یہ کہ صلاحیت سازی کے اس پروگرام میں قومی اور ملکی سطح کے انعام یافتہ دستکاروں کی خدمات حاصل کی جارہی ہے۔
زبیر احمد نے کہا کہ انسٹی ٹیوٹ اس وقت ان نایاب اور پرانی قالینوں کی ڈیجٹلائزیشن بھی عمل میں لارہا ہے جو کہ غذا پر لکھے گئے ڈائزن کی صورت میں دستیاب ہے۔ ان باتوں کا اظہار انڈین انسٹی ٹیوٹ آف کارپٹ ٹیکنالوجی (آئی آئی سی ٹی) کے ڈائریکٹر زبیر احمد نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ ایک خاص بات چیت کے دوران کیا۔
انہوں نے کہا کہ دو ماہ کے تربیتی پروگرام میں ان قالین دستکاروں خاص کر خواتین دستکاروں کو تربیت دی جائے گی جن کی اب تک کوئی پیشہ وارانہ تربیت نہیں ہوئی ہے ۔انہیں نہ صرف سلک قالینوں کے نئے نئے ڈائیزنز بلکہ تکنیکی کے بارے میں بھی جانکاری اور تربیت فراہم کیا جائے گی اور تربیت کی خاطر صنعت سے وابستہ ان پیشہ ور دستکاروں کی خدمات حاصل کی جارہی ہیں جنہوں نے نہ صرف ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بھی اپنا نام کمایا ہے۔
زبیر احمد نے کہا کہ پہلے مرحلے میں پلوامہ اور کپوارہ کا انتخاب کیا گیا۔ پلوامہ میں رواں ماہ ستمبر کے آخر میں تربیتی شروع کیا جارہا ہے۔ جس میں 30 دستکار شامل ہوں گے ۔ایسے میں دستکار کو تربیت کے ساتھ ساتھ ماہانہ 7500 روپے وظیفہ کے طور بھی دیا جارہا ہے۔تاکہ ٹرینگ کورس کے دوران ان کی روز روٹی پر کسی قسم کا اثر نہ پڑے۔
انہوں نے کہا کہ جدید قالین لومز پر انہیں تربیت دی جائے گی اور خاص کر سلک قالین پر۔ کیونکہ کشمیر دنیا میں سلک قالین بننے میں اپنی ایک منفرد اور الگ پہچان رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مالی سالی 2024_2025 میں 2070 کروڑ کے قالین یہاں برآمد سے کئے گئے ہیں ۔ایسے میں مذکورہ دستکاروں سلک قالین پر ہی تربیت دی جائےگی۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہا کہ نبارڈ کی مالی تعاون سے آئی آئی سی ٹی ان نایاب اور پرانے قالینوں کے ڈائیزنز کو بھی ڈیجٹلائزیشن کررہا ہے جو کہ ہمیں اس وقت کاغذ پر تعلیم کی صورت میں دستیاب ہیں ۔ ڈیجٹلائزیشن کرنے سے ایک تو پرانے قالین کے ڈیزائن محفوظ رہیں گے۔ وہیں دوسری جانب سے موجودہ تقاضوں کے عین مطابق تبدیل کرکے آنے والے وقت میں بھی استعمال میں بھی لایا جاسکتا ہے۔
زبیر احمد نے کہا کہ سرینگر ضلع سے تعلق رکھنے والی قالین دستکاروں کو انسٹی میں اس وقت کئی خواتین کو تربیت پارہی ہیں ۔اس تین ماہ کے سکل ڈیولپمنٹ پروگرم میں دستکاروں کو ماہانہ وظیفہ بھی دیا جارہا ہے۔