کتابوں پر پابندی عائد کرنے کی مہم، وادی میں متعدد دکانوں پر پولیس نے تلاشی لی - SEARCHES ACROSS KASHMIR

اس دوران شہر سرینگر سمیت شمالی اور جنوبی کشمیر میں بھی پولیس نے دن بھر کئی مقامات پر چھاپہ ماری کی۔

کتابوں پر پابندی عائد کرنے کی مہم، وادی میں متعدد دکانوں پر پولیس نے تلاشی لی
کتابوں پر پابندی عائد کرنے کی مہم، وادی میں متعدد دکانوں پر پولیس نے تلاشی لی (Image Source: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 7, 2025 at 7:23 PM IST

ترال: ایل جی انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ روز پچیس کتابوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کتابوں سے متعلق سرکار نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کتابیں علاحدگی پسندانہ سوچ کو فروغ دے رہی ہیں۔ اس فیصلے کے بعد محکمہ داخلہ کی ہدایات پر آج پولیس نے وادی کشمیر کے اطراف واکناف میں متزکرہ لٹریچر کو ضبط کرنے کے حوالے سے جاری کردہ حالیہ ہدایت کی تعمیل کرتے ہوئے متعدد بک شاپس پر مربوط اور قانونی طور پر نگرانی کی اور تلاشی لی۔ جس کا مقصد تھا کہ یہ دیکھا جا سکے کہ مزکورہ کتابیں ان دکانوں پر دستیاب نہ ہوں۔

یہ مہم حکومتی حکم نامے کی سختی سے تعمیل کو یقینی بنانے اور ایسے کسی بھی لٹریچر کی دستیابی یا گردش کو روکنے کے لیے کی گئی تھی جو بقول سرکار بنیاد پرستی کو فروغ دے یا قوم کی خودمختاری اور سالمیت کے خلاف جذبات کو بھڑکا سکے۔ اس دوران شہر سرینگر سمیت شمالی اور جنوبی کشمیر میں بھی پولیس نے دن بھر کئی مقامات پر چھاپہ ماری کی۔

شبیر بھٹ، نمائندہ، ای ٹی وی، بھارت (ETV Bharat)

اس بیچ معروف مذہبی رہنما میر واعظ عمر فاروق نے سرکاری فیصلے کی مخالفت کی اور کہا ہے کہ ایسے فیصلوں سے تاریخی حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں میر واعظ عمر فاروق نے کہا ہے کہ اسکالرز اور نامور مورخین کی کتابوں پر پابندی عائد کرنے سے تاریخی حقائق اور کشمیر کے لوگوں کی زندہ یادوں کے ذخیرے کو نہیں مٹایا جائے گا۔ یہ صرف اس طرح کے آمرانہ اقدامات کے پیچھے لوگوں کی عدم تحفظ اور محدود سمجھ کو بے نقاب کرتا ہے۔

