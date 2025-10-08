ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بڈگام پولیس نے پاکستان سے کام کرنے والے دہشت گردی کے ہینڈلر کی غیر منقولہ جائیداد کو منسلک کر دیا
جموں وکشمیر میں دہشت گردی کے نیٹ ورکس، ان کے ساتھیوں اور ہینڈلرز کے خلاف مسلسل کارروائی جاری ہے۔
Published : October 8, 2025 at 11:58 PM IST
بڈگام، جموں و کشمیر (محمد عارف وانی): دہشت گردی کے نیٹ ورکس، ان کے ساتھیوں اور ہینڈلرز کے خلاف اپنی مسلسل کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے، بڈگام پولیس نے آج 3 کنال اور 19 مرلے کی غیر منقولہ جائیداد کو داسن، بیروہ، مجاز اتھاریٹی سے پیشگی منظوری حاصل کرنے کے بعد ضبط کر لیا۔
یہ جائیداد فیاض احمد عرف گڈا کی تھی، جس نے پاکستان نقل مکانی کی تھی اور اس جائیداد کو کشمیر میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرتے ہوئے پایا گیا تھا۔
دہشت گردانہ سرگرمیوں کی حمایت
تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ مذکورہ شخص زمین کو الگ کرنے اور فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نیت سے کہ فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو دہشت گردانہ سرگرمیوں کی حمایت اور مالی معاونت کے لیے استعمال کیا جائے۔
اس کے مطابق، غیر قانونی سرگرمیاں کے ایکٹ (یو اے پی اے) کے سیکشن 25 کے تحت پولیس اسٹیشن چاڈورہ کی ایف آئی آر نمبر 56/2019 میں منظوری حاصل کی گئی، جس کے نتیجے میں مذکورہ جائیداد کو باضابطہ طور پر منسلک کیا گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مذکورہ ہینڈلر اس وقت پاکستان میں مقیم ہے اور سرحد پار سے ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث رہتا ہے۔
غیر قانونی سرگرمیاں ایکٹ کے تحت کارروائی
خبر کے مطابق یہ کارروائی غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ان لاء فل ایکٹ وٹیز ایکٹ (UAPA) کی دفعہ 20، 38 اور EIMCO ایکٹ کی دفعہ 2/3 کے تحت درج ایف آئی آر نمبر 11/2023 کے سلسلے میں کی گئی ہے۔
دہشت گردی کے ڈھانچے کو ختم کرنا مقصد
ایک پولیس افسر نے کہا کہ یہ کارروائی ان قانونی اقدامات کا حصہ ہے جن کا مقصد ضلع میں دہشت گردی کے ڈھانچے کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے افراد کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں جاری رہیں گی جو غیر قانونی اور ملک دشمن سرگرمیوں میں معاونت کرتے ہیں یا ملوث پائے جاتے ہیں۔