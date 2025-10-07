بڈگام ضمنی انتخاب: این سی کیلئے بڑا امتحان، داخلی اختلافات اور اپوزیشن دباؤ کے بیچ مقابلہ دلچسپ ہوگا

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بڈگام ضمنی انتخاب: این سی کیلئے بڑا امتحان، داخلی اختلافات اور اپوزیشن دباؤ کے بیچ مقابلہ دلچسپ ہوگا
بڈگام اسمبلی نشست پر این سی، پی ڈی پی کے علاوہ اپنی پارٹی اور عآپ جیسی جماعتیں بھی ممکنہ طور قسمت آزما رہی ہیں۔
Published : October 7, 2025 at 4:34 PM IST
سرینگر: وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام اور جموں صوبہ میں نگروٹہ اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات 11 نومبر کو ہوں گے۔ نومبر ماہ میں عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت پہلا سال مکمل کرے گی۔
ان ضمنی انتخابات کو بالخصوص بڈگام کے حوالے سے نیشنل کانفرنس (این سی) کے لیے ایک بڑا امتحان قرار دیا جا رہا ہے، جہاں پارٹی کے اندرونی اختلافات، خصوصاً رکن پارلیمان آغا روح اللہ مہدی کے ساتھ کشیدگی کھل کر سامنے آ چکی ہے۔
بڈگام اسمبلی نشست اُس وقت خالی ہوئی جب عمر عبداللہ نے 21 اکتوبر 2024 کو گاندربل سیٹ برقرار رکھنے کے لیے بڈگام نشست سے استعفیٰ دے دیا، جبکہ نگروٹہ سیٹ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے دیویندر سنگھ رانا کی وفات کی وجہ سے سے خالی ہوئی تھی۔
عمر عبداللہ نے 2024 کے اسمبلی انتخابات میں بڈگام نشست پر پی ڈی پی امیدوار آغا سید منتظر مہدی کو 18,485 ووٹوں سے شکست دی تھی۔ آغا منتظر، آغا روح اللہ کے قریبی رشتہ دار ہے۔
بڈگام اسمبلی نشست
بڈگام نشست میں ایک لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور یہ نشست تاریخی طور پر نیشنل کانفرنس کا مضبوط گڑھ رہی ہے۔
آغا روح اللہ، جو کشمیر کے معروف شیعہ سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نے 2024 کے پارلیمانی انتخابات میں سرینگر - پلوامہ حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی۔ وہ ماضی میں بڈگام سے تین مرتبہ اسمبلی رکن منتخب ہو چکے ہیں (2002، 2008، 2014)، تاہم گزشتہ ایک برس سے انہوں نے پارٹی قیادت، خاص طور پر عمر عبداللہ، پر سخت تنقید کی ہے۔
انہوں نے کئی بیانات میں کہا کہ ’’عمر عبداللہ نے خصوصی حیثیت کی بحالی کے وعدے پر عمل نہیں کیا اور عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔‘‘ روح اللہ کے مطابق، وہ ایک سال سے عمر عبداللہ سے براہ راست رابطے میں نہیں اور چاہتے ہیں کہ بڈگام کے لیے ’مقامی چہرہ‘ میدان میں اُتارا جائے۔
اختلافات کی تردید
نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے اختلافات کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا، ’’پارٹی میں کوئی دراڑ نہیں۔ روح اللہ صاحب کو اپنی بات کہنے کا مکمل حق ہے۔ نیشنل کانفرنس ایک جمہوری جماعت ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی جلد مرکزی ورکنگ کمیٹی میٹنگ میں امیدوار کے نام کا اعلان کرے گی۔
ادھر، پی ڈی پی کے آغا منتظر مہدی نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو میں کہا کہ وہ بڈگام کے عوام کے لیے ’’ذلت، بے بسی اور پسماندگی‘‘ کا حساب لینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا: ’’عمر عبداللہ نے بڈگام کے ووٹروں سے اعتماد حاصل کرکے اُنہیں نظر انداز کیا۔ یہ الیکشن نیشنل کانفرنس کے احتساب کا وقت ہے۔‘‘
اپنی پارٹی کے چیف ترجمان منتظر محی الدین نے کہا کہ وہ بھی ضمنی انتخاب لڑنے پر غور کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق حتمی فیصلہ پارٹی سطح پر کیا جائے گا۔ عوامی اتحاد پارٹی (AIP) اور عام آدمی پارٹی (AAP) نے بھی بڈگام اور نگروٹہ - دونوں نشستوں - پر اپنے امیدوار میدان میں اتارنے کا اعلان کیا ہے۔
یہ ضمنی انتخاب نہ صرف حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے لیے عوامی اعتماد کا امتحان ہوگا بلکہ عمر عبداللہ اور روح اللہ کے باہمی تعلقات کی نوعیت پر بھی اس کے گہرے سیاسی اثرات مرتب ہوں گے۔
