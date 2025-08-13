ETV Bharat / jammu-and-kashmir

’ہم سرحد پر ہیں، آپ سکون سے سو جائیں‘، فرنٹ لائن پر تعینات خواتین اہلکاروں کا پیغام - BSF WOMEN PERSONNEL

گریز میں پہلی بار BSF خواتین اہلکار ایل او سی پر تعینات ہیں، جو سخت حالات میں سرحد کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں۔

خواتین اہلکاروں کا یومِ آزادی پر عوام کو پیغام
خواتین اہلکاروں کا یومِ آزادی پر عوام کو پیغام (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 13, 2025 at 6:52 PM IST

خواتین اہلکاروں کا یومِ آزادی پر عوام کو پیغام (ای ٹی وی بھارت)

بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : یوم آزادی کی تقریبات سے قبل شمالی کشمیر کے گریز سیکٹر میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر بھی خطبے کے دیگر علاقوں کی طرح سکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے، جہاں پہلی بار بارڈر سیکورٹی فورس (بی ایس ایف) کی خواتین اہلکاروں کو فرنٹ لائن پر تعینات کیا گیا ہے۔ یہ اہلکار ایل او سی کی نگرانی، گشت اور آنے جانے والے افراد کی جانچ پڑتال جیسے اہم فرائض انجام دے رہی ہیں۔

یہاں تعینات خواتین اہلکار اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہی ہیں، جو کہ آئندہ چند مہینوں میں آنے والی شدید سردی اور برف باری کے موسم میں مزید مشکل ہو جائیں گی۔ سطح سمندر سے تقریباً 13,000 فٹ کی بلندی پر واقع اس علاقے میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کافی نیچے اور کئی ڈگری منفی تک گر جاتا ہے اور 10 سے 12 فٹ تک برف بھی جمع ہو جاتی ہے۔

ان جان لیوا حالات اور گھر سے دوری کے باوجود یہ خواتین اہلکار ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے پر فخر محسوس کر رہی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت کرتے ہوئے ایک خاتون اہلکار نے کہا کہ ان کا سب سے اہم مقصد ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، جو ہر مشکل قدم پر ان کا حوصلہ بڑھاتا ہے۔

اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے ان خواتین فوجی اہلکاروں نے ہم وطنوں کے لیے ایک پُرجوش پیغام دیا: ’’پُرجوش انداز میں یوم آزادی کی تقریبات مناؤ اور جب تک ہم سرحدوں کی حفاظت پر تعینات ہیں؛ بے خوف ہو کر سو جاؤ۔‘‘ یہ پیغام ان کی وطن کے لیے لگن اور قربانی کا مظہر ہے۔

