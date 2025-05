ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پاکستانی گولہ باری میں بی ایس ایف اہلکار محمد امتیاز شہید، فورس نے ان کی عظیم قربانی کو پیش کیا سلام - BSF SI MD IMTEYAZ MARTYRED

پاکستانی گولہ باری میں بی ایس ایف اہلکار محمد امتیاز شہید، فورس نے عظیم قربانی کو سلام پیش کیا ( X/ @bsf_jammu )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 10, 2025 at 11:39 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 12:21 AM IST 3 Min Read

جموں: بارڈر سکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کے سب انسپکٹر محمد امتیاز ہفتہ کو جموں ضلع کے آر ایس پورہ سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد کے ساتھ پاکستانی گولہ باری میں شہید ہوگئے۔ بی ایس ایف نے ان کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے محمد امتیاز کی عظیم قربانی کو سلام پیش کیا اور سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ محمد امتیاز 8 اور 9 مئی کی درمیانی شب گولہ باری سے زخمی ہوئے تھے۔ بی ایس ایف جموں نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں کہا، "ہم 10 مئی 2025 کو آر ایس پورہ سیکٹر، ضلع جموں میں بین الاقوامی سرحد پر سرحد پار فائرنگ کے دوران بی ایس ایف کے بہادر سب انسپکٹر محمد امتیاز کی قوم کی خدمت میں دی گئی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بی ایس ایف کی سرحدی چوکی کی سربراہی کرتے ہوئے، انہوں نے بہادری سے فرنٹ لائن پر قیادت کی۔"

Last Updated : May 11, 2025 at 12:21 AM IST