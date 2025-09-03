ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں سیلاب میں پھنسے درجنوں شہری، بی ایس ایف نے کیا ریسکیو - JAMMU BSF RESCUE OPERATION

بی ایس ایف نے اکھنور، جموں میں 44 شہریوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکال کر محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔

جموں سیلاب میں پھنسے درجنوں شہری، بی ایس ایف نے کیا ریسکیو
جموں سیلاب میں پھنسے درجنوں شہری، بی ایس ایف نے کیا ریسکیو
September 3, 2025

جموں: جموں کے اکھنور علاقے میں دریائے چناب کی طغیانی کے دوران فتو، کوٹلی گاؤں میں پھنسے 44 افراد کو بارڈر سکیورٹی فورس (بی ایس ایف) نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بحفاظت نکال لیا۔

بی ایس ایف کے ترجمان کے مطابق شدید بارشوں کی وجہ سے دریا میں طغیانی کے باعث فتو کوٹلی، تحصیل اکھنور کے گڑکھل علاقے میں متعدد افراد پھنس گئے تھے۔ ترجمان نے بتایا کہ ’’مشکل حالات کے باوجود بی ایس ایف نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 44 شہریوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ یہ آپریشن متاثرہ خاندانوں کے لیے بڑی راحت ثابت ہوا اور ایک بڑے جانی نقصان کو ٹالا گیا۔‘‘

بی ایس ایف نے مزید کہا کہ سرحدی حفاظت کے ساتھ ساتھ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ بھی ان کی اولین ترجیح ہے۔ فورس نے یقین دہانی کرائی کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں عوام کی مدد کے لیے تیار ہے۔

یہ کارروائی ایسے وقت میں انجام دی گئی ہوئی جب اکھنور میں دریائے چناب کا پانی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے، جس کے نتیجے میں گڑکھل اور پرگوال کے کئی علاقے زیر آب آگئے ہیں اور ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ متعدد گاؤں کا سڑک رابطہ منقطع ہے جبکہ کلاؤڈ برسٹ کے باعث پلنوالہ نالے میں اچانک آنے والے سیلاب نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔

