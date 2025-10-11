ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دو لاپتہ فوجی پیرا ٹروپرز کی لاشیں کوکرناگ کے جنگلات سے برآمد، سرچ آپریشن کا اختتام
جموں وکشمیر کےضلع اننت ناگ میں پانچ دن قبل ایک آپریشن کےدو پیرا کمانڈوزکی لاشیں برآمد ہوئی تھی،جبکہ گزشتہ روزایک اورپیرا کمانڈوکی لاش برآمد ہوئی
Published : October 11, 2025 at 10:13 AM IST
اننت ناگ(میر اشفاق): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے علاقے اہلن گڈول، کوکرناگ میں پانچ روز قبل ایک آپریشن کے دوران لاپتہ ہونے والے بھارتی فوج کے دو پیرا کمانڈوز کی لاشیں برآمد کر لی گئی تھی۔
ایک سیکیورٹی اہلکار نے بتایا کہ جاری سرچ آپریشن کے دوران کوکرناگ کے گھنے گاڈول جنگلات سے دوسرے لاپتہ پیرا کمانڈو کی لاش برآمد ہوئی ہے، جبکہ پہلے کمانڈو کی لاش گزشتہ روز اسی علاقے سے ملی تھی۔
چنار کور نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ 6 اور 7 اکتوبر کی درمیانی رات کو، کشتواڑ رینج میں ایک آپریشنل ٹیم کو شدید برفانی طوفان اور وائٹ آؤٹ (سفید دھند جیسے حالات) کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دوران دو فوجی اہلکاروں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ خراب موسم کے باوجود وسیع پیمانے پر سرچ اور ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا، جس میں ڈرونز، یو اے وی، اور ہیلی کاپٹرز کا استعمال بھی کیا گیا۔
چنار کور نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ چنار کور بہادر سپاہیوں، لانس حوالدار پالاش گھوش اور لانس نائیک سوجے گھوش کی عظیم قربانی کو خراجِ عقیدت پیش کرتی ہے، جنہوں نے کوکرناگ کے کشتواڑ رینج میں جاری دہشت گردی مخالف آپریشن کے دوران انتہائی سخت موسمی حالات میں جامِ شہادت نوش کیا۔ ان کی ہمت اور قربانی ہمیشہ ہمیں حوصلہ دیتی رہے گی۔
چنار واریئرز ان بہادر سپاہیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔دونوں لاشیں ملنے کے بعد علاقے میں سرچ اور ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔