کوکرناگ میں لاپتہ فوجی کی لاش برآمد، دوسرے لاپتہ فوجی کی تلاش جاری

منگل کو لاپتہ ہونے والے دو فوجیوں میں سے ایک کی لاش اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے کے گڈول جنگلات سے ملی ہے۔

Body Of Missing Soldier Found In Kokernag, Search Continues For Another Soldier Urdu News
سکیورٹی فورسز کو جمعرات کو جموں و کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ایک فوجی کی لاش ملی، جب کہ ایک اور لاپتہ فوجی کی تلاش کے لیے جاری سرچ آپریشن تیسرے دن میں داخل ہوا، حکام نے بتایا (ETV Bharat File Photo)
سری نگر: سکیورٹی فورسز کو جمعرات کو جموں و کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ایک فوجی کی لاش ملی، جب کہ ایک اور لاپتہ فوجی کی تلاش کے لیے جاری سرچ آپریشن تیسرے دن میں داخل ہوا، حکام نے یہاں بتایا۔

منگل کو لاپتہ ہونے والے دو فوجیوں میں سے ایک کی لاش اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے کے گڈول جنگلات سے ملی، حکام نے بتایا کہ ابتدائی جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت ہائپوتھرمیا سے ہوئی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ دوسرے لاپتہ فوجی کو تلاش کرنے کے لیے تلاش جاری ہے لیکن گھنے پودوں، ناہموار علاقے اور خراب موسم کوششوں میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔

سپاہی، ایک ایلیٹ پیرا یونٹ کے دونوں کمانڈوز، منگل کو کوکرناگ میں کومبنگ آپریشن کے دوران لاپتہ ہوگئے تھے۔ حکام نے بتایا کہ یہ آپریشن دو دن قبل اہلان گڈول کے علاقے میں شروع کیا گیا تھا، ان اطلاعات کے بعد کہ دہشت گرد وہاں چھپے ہوئے ہیں۔

حکام کے مطابق دونوں فوجی ان کی کمیونیکیشن لائن ختم ہونے کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ کمانڈوز کو تلاش کرنے کے لیے ہیلی کاپٹروں کو فضائی جاسوسی کے لیے دبایا گیا۔ سری نگر میں قائم فوج کی چنار کور یونٹ نے بتایا کہ آپریشنل ٹیم شدید برفانی طوفان میں پھنس گئی تھی۔

چنار کور نے بدھ کو ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "6 اور 7 اکتوبر کی درمیانی رات، کشتواڑ رینج پر ایک آپریشنل ٹیم نے جنوبی کشمیر کے پہاڑوں میں شدید برفانی طوفان اور سفید ہو جانے والے حالات کا سامنا کیا۔ اس کے بعد سے، دو فوجی رابطے سے باہر ہو گئے ہیں،" چنار کور نے بدھ کو X پر ایک پوسٹ میں کہا۔

اس نے مزید کہا، "شدید تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں شروع کی گئی ہیں لیکن موجودہ خراب موسمی حالات کی وجہ سے اس میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔"

