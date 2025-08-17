گاندربل، جموں و کشمیر (فردوس احمد تانترے) : ضلع گاندربل میں اتوار کو بٹ سرسہ پورہ روڈ کے کنارے ایک کم عمر لڑکی کی نعش برآمد ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک پولیس افسر نے بتایا ہے کہ اطلاع ملتے ہی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر روانہ کی گئی۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے، افسر نے کہا کہ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
پولیس افسر نے کہا کہ متوفیہ کی شناخت کیس کی حساسیت کے باعث ظاہر نہیں کی گئی۔ متوفیہ لڑکی ساتویں جماعت کی طالبہ تھی۔ مزید تفصیلات کے مطابق متوفیہ کے ایک اہل خانہ نے بتایا کہ لڑکی صبح تقریباً 10 بجے اپنی بڑی بہن کے ساتھ سبزیاں لینے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ یہ واقعہ ان کے گھر سے محض 300 میٹر کی دوری پر بٹ سرسہ پورہ گاندربل میں پیش آیا۔
اغوا کا اندیشہ
اس سلسلہ میں اہل خانہ کا مزید کہنا ہے کہ جب لڑکیاں سڑک پر تھیں تو ایک کار اچانک آکر ان کے قریب رکی جس میں ڈرائیور سمیت تین افراد سوار تھے۔ تینوں افراد گاڑی سے باہر نکلے اور بچیوں کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اہل خانہ نے بتایا کہ بڑی بہن، جو کہ بیس برس کے قریب عمر کی ہے، نے مزاحمت کی اور کسی طرح جان بچا کر گھر پہنچی اور ہمیں اطلاع دی۔
تیز دھار ہتھیار سے وار
اہل خانہ اور مقامی لوگ جب موقع پر پہنچے تو انہوں نے کم عمر لڑکی کو سڑک کنارے خون آلود اور نیم مردہ حالت میں پایا۔ اس کے سر پر زخم تھے جس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ حملہ آوروں نے تیز دھار ہتھیار سے وار کیا ہے۔ جس کے سبب لڑکی موقعہ پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ پولیس بعد میں جائے وقوعہ پر پہنچی اور تفتیش شروع کر دی۔ ایک پولیس افسر نے تصدیق کی کہ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا ہے اور ضروری قانونی و طبی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اہل خانہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔
مقامی افراد نے کارروائی اور سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا
انہوں نے بتایا کہ بڑی بہن کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ اس واقعے نے علاقے میں غم و غصہ پیدا کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں نے فوری کارروائی اور مجرموں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایس ایس پی گاندربل خلیل احمد پوسوال نے بتایا کہ ہم اس واقعہ میں ملوث افراد کو گرفتار کریں گے اور پوری ایمانداری سے اس کی تفتیش کی جائے گی اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیس پر بھروسہ کریں۔ ملزمین بہت جلد ہی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔