بانیاری حاجن میں ڈوبنے والا 25 سالہ مزدور آمر احمد ڈار ایک ہفتے بعد وُلر جھیل سے مردہ حالت میں برآمد۔

ولر جھیل میں غرقاب نوجوان کی لاش ہفتے بعد برآمد (Representational Image)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 12, 2025 at 5:28 PM IST

1 Min Read
بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : ایک ہفتے کی مسلسل کوششوں کے بعد بالآخر 25 سالہ نوجوان مزدور کی لاش ولر جھیل سے بازیاب کر لی گئی۔ بازیاب کیے گئے نوجوان کی شناخت عامر احمد ڈار ولد گلزار احمد ڈار کے طور پر ہوئی ہے جو گزشتہ ہفتے ضلع بانڈی پورہ کے بانیاری، حاجن علاقے میں ریت نکالنے کے دوران دریا میں ڈوب گیا تھا۔

ولر جھیل میں غرقاب نوجوان کی لاش ہفتے بعد برآمد (ای ٹی وی بھارت)

جموں و کشمیر پولیس، ایس ڈی آر ایف اور مقامی افراد نے فوری طور پر تلاشی مہم شروع کی جو ایک ہفتے تک جاری رہی۔ جمعے کی صبح عامر کی لاش لہروال پورہ علاقے سے بازیاب کی گئی، جو غرقابی کی جگہ سے تقریباً 20 کلو میٹر دور ہے۔ مقامی افراد کے مطابق ریت نکالنے کے دوران چند مزدوروں نے دریا میں بہتی لاش کو دیکھ کر فوراً پولیس کو اطلاع دی،

پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا اور جانچ کے بعد تصدیق کی کہ جسد خاکی عامر احمد ہی کی ہے۔ بانڈی پورہ پولیس نے تمام قانونی و طبی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد جسد خاکی کو آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا۔ اس دوران مقامی افراد نے کہا کہ ’’اگرچہ ایک ہفتے بعد امیدیں کم ہو گئی تھیں، تاہم جسد خاکی ملنے سے اہل خانہ کا درد کچھ حد تک کم ہوا ہے۔‘‘

