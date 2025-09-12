ولر جھیل میں غرقاب نوجوان کی لاش ہفتے بعد برآمد

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ولر جھیل میں غرقاب نوجوان کی لاش ہفتے بعد برآمد
بانیاری حاجن میں ڈوبنے والا 25 سالہ مزدور آمر احمد ڈار ایک ہفتے بعد وُلر جھیل سے مردہ حالت میں برآمد۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 12, 2025 at 5:28 PM IST
بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : ایک ہفتے کی مسلسل کوششوں کے بعد بالآخر 25 سالہ نوجوان مزدور کی لاش ولر جھیل سے بازیاب کر لی گئی۔ بازیاب کیے گئے نوجوان کی شناخت عامر احمد ڈار ولد گلزار احمد ڈار کے طور پر ہوئی ہے جو گزشتہ ہفتے ضلع بانڈی پورہ کے بانیاری، حاجن علاقے میں ریت نکالنے کے دوران دریا میں ڈوب گیا تھا۔
جموں و کشمیر پولیس، ایس ڈی آر ایف اور مقامی افراد نے فوری طور پر تلاشی مہم شروع کی جو ایک ہفتے تک جاری رہی۔ جمعے کی صبح عامر کی لاش لہروال پورہ علاقے سے بازیاب کی گئی، جو غرقابی کی جگہ سے تقریباً 20 کلو میٹر دور ہے۔ مقامی افراد کے مطابق ریت نکالنے کے دوران چند مزدوروں نے دریا میں بہتی لاش کو دیکھ کر فوراً پولیس کو اطلاع دی،
پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا اور جانچ کے بعد تصدیق کی کہ جسد خاکی عامر احمد ہی کی ہے۔ بانڈی پورہ پولیس نے تمام قانونی و طبی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد جسد خاکی کو آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا۔ اس دوران مقامی افراد نے کہا کہ ’’اگرچہ ایک ہفتے بعد امیدیں کم ہو گئی تھیں، تاہم جسد خاکی ملنے سے اہل خانہ کا درد کچھ حد تک کم ہوا ہے۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: