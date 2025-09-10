ETV Bharat / jammu-and-kashmir

بی جے پی کے ریاستی صدر ستیش شرما نے اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کے ساتھ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا

جموں وکشمیر کےضلع پلوامہ میں سیلاب سےمتاثرہ علاقوں کا جائزہ لینےکیلئےبی جے پی کے ریاستی صدرستیش شرما نے اپوزیشن لیڈرسنیل شرما کے ساتھ دورہ کیا۔

پلوامہ( سید عادل مشتاق): بی جے پی کے ریاستی صدر ستیش شرما نے اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کے ساتھ ضلع پلوامہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔

وادی میں حالیہ سیلاب نے جنوبی کشمیر میں رہنے والی اکثریتی آبادی کے ذرائع آمدنی کو نقصان پہنچایا۔ زراعت اور باغبانی کے شعبے وادیوں کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے سے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں۔

اس کے مدنظر بی جے پی کے ریاستی صدر ستیش شرما نے اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کے ساتھ آج جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا تاکہ حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا سکے۔

سیلاب سے متاثر لوگ حالات سے آگاہ کرواتے ہوئے
دورے کے دوران بی جے پی کے ریاستی صدر اور ایل او پی نے حالیہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ ستیش شرما نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نقصانات کا حتمی جائزہ لینے کے بعد وادی کے سیلاب متاثرین کو بڑا معاوضہ دیا جائے۔

واضح رہے کہ سیلاب تقریبا 40 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں،جس میں لوگوں کے مال مویشی بھی بہے گئے، کئی جگہوں پر مکانات منہدم ہوگئے، فصلیں خراب ہو گئی

JAMMU KASHMIR FLOOD AFFECTED AREASجموں کشمیر سیلاب سے متاثرہ علاقےپلوامہ کے سیلاب زدہ علاقےFLOOD HIT AREAS OF PULWAMASUNIL SHARMA VISITED FLOOD AREA

