بی جے پی کے ریاستی صدر ستیش شرما نے اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کے ساتھ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا
جموں وکشمیر کےضلع پلوامہ میں سیلاب سےمتاثرہ علاقوں کا جائزہ لینےکیلئےبی جے پی کے ریاستی صدرستیش شرما نے اپوزیشن لیڈرسنیل شرما کے ساتھ دورہ کیا۔
Published : September 10, 2025 at 4:29 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق): بی جے پی کے ریاستی صدر ستیش شرما نے اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کے ساتھ ضلع پلوامہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔
وادی میں حالیہ سیلاب نے جنوبی کشمیر میں رہنے والی اکثریتی آبادی کے ذرائع آمدنی کو نقصان پہنچایا۔ زراعت اور باغبانی کے شعبے وادیوں کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے سے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں۔
اس کے مدنظر بی جے پی کے ریاستی صدر ستیش شرما نے اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کے ساتھ آج جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا تاکہ حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا سکے۔
دورے کے دوران بی جے پی کے ریاستی صدر اور ایل او پی نے حالیہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ ستیش شرما نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نقصانات کا حتمی جائزہ لینے کے بعد وادی کے سیلاب متاثرین کو بڑا معاوضہ دیا جائے۔
واضح رہے کہ سیلاب تقریبا 40 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں،جس میں لوگوں کے مال مویشی بھی بہے گئے، کئی جگہوں پر مکانات منہدم ہوگئے، فصلیں خراب ہو گئی