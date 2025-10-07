ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بی جے پی ووٹ چوری سے اقتدار پر قابض، ووٹ چوری کے خلاف دستخطی مہم کے دوران کانگریس کا بیان
چنی نے کہا کہ کانگریس آئندہ بھی اس طرح کی بیداری مہم جاری رکھے گی تاکہ نوجوانوں میں جمہوری شعور مزید مضبوط ہو۔
Published : October 7, 2025 at 6:29 PM IST|
Updated : October 7, 2025 at 7:09 PM IST
ترال، جموں کشمیر: (شبیر بھٹ) کانگریس کی جانب سے آج ٹاؤن ہال ترال میں ووٹ چوری کے خلاف دستخطی مہم کا اہتمام کیا گیا۔ اس مہم کا مقصد عوام میں انتخابی شفافیت، جمہوری اقدار کے تحفظ اور ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے بیداری پیدا کرنا تھا۔
تقریب کا افتتاح کانگریس کے نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے کیا۔ اس موقع پر یوتھ کانگریس کے معروف لیڈران منپریت سنگھ، آصف رحمان اور دیگر سینئر کارکنان بھی موجود تھے۔
مہم کے دوران بڑی تعداد میں نوجوانوں اور ورکروں نے دستخط کرکے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ووٹ کے تقدس کو برقرار رکھنے، جمہوری عمل کو مضبوط بنانے اور کسی بھی قسم کی انتخابی دھاندلی کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ مقررین نے اپنے خطابات میں کہا کہ ووٹ عوام کی طاقت ہے، اور اگر ووٹ چوری یا دھاندلی کے ذریعے عوامی فیصلہ متاثر کیا جائے تو یہ جمہوریت کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کانگریس آئندہ بھی اس طرح کی بیداری مہم جاری رکھے گی تاکہ نوجوانوں میں جمہوری شعور مزید مضبوط ہو۔ سریندر سنگھ چنئ نے کہا کہ اگر امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بیلٹ بکس کا استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر بھارت جیسے ملک میں ووٹ مشینوں کا استعمال کیوں لازمی قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ جہاں آن لائن طریقے سے آپ کا اکاونٹ صاف کیا جاتا ہے وہیں آپ کے ووٹ بھی چوری کیے جا سکتے ہیں ۔ اس لیے راہل گاندھی ملک بھر میں ووٹ چوری کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں تاکہ عوامی سطح پر بیداری پیدا کی جا سکے۔