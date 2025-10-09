ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں بی جے پی کی جماعتی میٹنگ، راجیہ سبھا اور ضمنی انتخابات پر حکمتِ عملی تیار
میٹنگ میں پارٹی معاملات، آئندہ راجیہ سبھا انتخابات اور جموں و کشمیر کی دو اسمبلی نشستوں پر ضمنی انتخابات سے متعلق تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔
جموں، ( محمد اشرف گنائی): بی جے پی کے قومی جنرل سکریٹری اور جموں و کشمیر انچارج ترن چوگھ نے آج جموں میں پارٹی ہیڈکوارٹر پر ایک اہم تنظیمی میٹنگ کی صدارت کی، جس کا مقصد پارٹی کو مضبوط بنانا اور آئندہ راجیہ سبھا و اسمبلی ضمنی انتخابات کے لیے حکمتِ عملی تیار کرنا تھا۔ میٹنگ میں لیڈر آف اپوزیشن (LoP) سنیل شرما، جموں و کشمیر بی جے پی صدر ستی شرما اور سینیئر لیڈران اشوک کول و شام لال شرما سمیت دیگر اہم عہدیداران نے شرکت کی۔
مقامی یونٹس کو مضبوط بنایا جائے
ووٹرز کے ساتھ مضبوط تعلق ضروری
ذرائع کے مطابق، میٹنگ میں راجیہ سبھا امیدواروں کے انتخاب اور دو اسمبلی نشستوں پر بہتر کارکردگی کے لیے مؤثر انتخابی حکمت عملی پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ مختلف لیڈران نے اپنے اپنے حلقوں کی صورتحال سے آگاہ کیا اور عوامی بیداری مہم، رسائی پروگراموں اور کارکنان کی سرگرم شمولیت پر زور دیا تاکہ ووٹرز کے ساتھ مضبوط تعلق قائم رکھا جا سکے۔
پارٹی میں نوجوانوں و خواتین کی شمولیت
میٹنگ میں تنظیمی ڈھانچے کا جائزہ لیتے ہوئے اندرونی رابطہ، مقامی قیادت کی صلاحیتوں میں اضافہ اور پارٹی میں نوجوانوں و خواتین کی شمولیت بڑھانے جیسے معاملات پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔