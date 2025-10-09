ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بھاجپا کو خود دس برسوں کا رپورٹ کارڈ پیش کرنا چاہئے: وزیر صحت سکینہ ایتو
وزیر صحت سکینہ ایتو نے بھاجپا لیڈر کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انکی حکومت نے کئی سنگ میل طے کیے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 9, 2025 at 2:21 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): جموں کشمیر کی وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کو نیشنل کانفرنس سے رپورٹ کارڈ مانگنے سے قبل خود کی دس سالہ حکمرانی کا رپورٹ کارڈ عوام کے سامنے پیش کرنے پر زور دیا ہے۔ این سی لیڈر کا یہ بیان بی جے پی جموں کشمیر کے صدر سنیل شرما کے بیان کے ایک روز بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے عمر عبداللہ والی این سی حکومت سے ریاستی درجہ کی بحالی کا مطالبہ کرنے کے بجائے عوامی خدمت کرنے اور ایک سال کے اندر اپنی کارکردگی کو عوام کے سامنے پیش کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔
سرینگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سکینہ نے کہا: ’’بے شمار رکاوٹوں اور چیلنجز کے باوجود نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت نے گزشتہ ایک سال میں نمایاں ترقی حاصل کی ہے اور متعدد اہم سنگ میل بھی عبور کیے ہیں۔‘‘
ایتو نے زور دیا کہ این سی حکومت نے بی جے پی کی جانب سے حائل کی گئی ’’رکاوٹوں‘‘ کے باوجود کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ این سی نے کلیدی منصوبوں پر عمل درآمد میں جو کامیابی حاصل کی، وہ عوامی فلاح کے لیے این سی کے غیر متزلزل عزم کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا: ’’نیشنل کانفرنس نے عوامی بہبود کے لیے ہر محاذ پر دن رات کام کیا ہے۔ متعدد ترقیاتی منصوبے، بالخصوص وہ جو بنیادی ڈھانچے اور فلاحی اسکیموں سے متعلق ہیں، براہ راست دہلی سے منظور کیے جاتے ہیں، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مرکزی حکومت خطے کی ترقی پر کتنا اثر رکھتی ہے۔‘‘
تاہم، انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ان منصوبوں میں کسی بھی تاخیر کی ذمہ دار بی جے پی ہے۔ ایتو نے بی جے پی کی تنقید کرتے ہوئے کہا: ’’بی جے پی کے پاس 28 ایم ایل ایز ہیں اور انہیں بھی اپنا رپورٹ کارڈ پیش کرنا چاہیے، خاص طور پر پچھلے 10 سالوں کا۔ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو جموں و کشمیر کا ریاستی حیثیت چھیننے کے ذمہ دار ہیں۔‘‘
انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس حکومت کو امید ہے کہ سپریم کورٹ عوام کی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرے گی اور جلد از جلد ریاستی حیثیت بحال کرے گی۔
دریں اثناء، سکینہ ایتو نے کھانسی کی ادویات (Cough Syrup) اور دیگر مصنوعات کے استعمال پر بڑھتی تشویش، خاص طور پر حالیہ دنوں میں بعض ریاستوں میں سامنے آنے والے تنازعات کے تناظر میں کہا: ’’میں نے متعلقہ حکام کو پہلے ہی ہدایت دی ہے کہ کھانسی کی ادویات کے حوالہ سے احتیاط اور ایس او پیز کو ملحوظ رکھیں۔‘‘
وزیر نے ذہنی صحت کی اہمیت پر بھی زور دیا، خصوصاً طبی شعبے سے وابستہ افراد کے لیے ’’جنہیں کام کے دوران بیشتر اوقت انتہائی سخت تناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔‘‘ انہوں نے کہا: ’’ذہنی صحت کسی بھی پیشہ ورانہ مقصد کے حصول کی بنیاد ہے، اور یہ ڈاکٹروں اور میڈیکل طلبہ دونوں کے لیے ترجیح ہونی چاہیے۔ ذہنی تندرستی جسمانی صحت جتنی ہی ضروری ہے۔ ہمیں خاص طور پر طبی شعبے کے افراد کے لیے تناؤ کے انتظام پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ان کے روزمرہ کے چیلنجز اکثر حد سے زیادہ ہوتے ہیں۔‘‘
